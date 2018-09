Tom Buhrow schlägt WDR-Programmdirektoren zur Wiederwahl vor

Köln (ots) - WDR-Intendant Tom Buhrow hat in der heutigen Sitzungdes Rundfunkrates (27.9.2018) Hörfunkdirektorin Valerie Weber (52)und Fernsehdirektor Jörg Schönenborn (54) zur Wiederwahlvorgeschlagen. Die Verträge beider Direktoren laufen bis zum 30.April 2019. Der Rundfunkrat wird in seiner Sitzung am 30. Oktoberüber beide Personalien entscheiden.Tom Buhrow: "Valerie Weber und Jörg Schönenborn haben in denvergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und ihre Programmestrategisch neu ausgerichtet. Bei der Hörfunk-Flottenstrategiebeeindrucken mich besonders die herausragende Entwicklung der Kultur-und Wortprogramme WDR 3 und WDR 5 sowie die Etablierung von COSMO alsjunges europäisches Kulturradio für die ARD. Auch die wachsendePopularität unserer Orchester und ihre konsequente Ausrichtung aufsDigitale gehen auf das Konto von Valerie Weber. Im WDR Fernsehen undin der ARD hat Jörg Schönenborn Information und Investigativesgestärkt, etwa mit dem Ausbau der Nachrichtenschienen im Dritten undder Initiative für eine Doku-Reihe zur Primetime im Ersten. AlsFernsehfilmkoordinator der ARD ist Jörg Schönenborn Wegbereiter fürhochwertige Fiktion, insbesondere für mehr Miniserien und starkeMehrteiler. Valerie Weber und Jörg Schönenborn haben dieZusammenarbeit von Fernsehen, Hörfunk und Online vorangetrieben.Diese Entwicklung wollen wir nun gemeinsam mit der Neuordnung derProgrammdirektion konsequent fortführen. Unser Ziel ist es, künftignoch stärker crossmedial zu arbeiten, um so Raum für digitaleInnovation zu schaffen und mehr Menschen auf mehr Wegen zuerreichen."Jörg Schönenborn ist seit 1. Mai 2014 Fernsehdirektor des WDR undverantwortlich für das WDR Fernsehen, den Sender One und zahlreicheSendungen für die ARD. Jörg Schönenborn ist darüber hinausKoordinator Fernsehfilm in der ARD. Er moderiert regelmäßigWahlsendungen im Ersten und den ARD-Presseclub. Geboren 1964 inSolingen studierte Jörg Schönenborn Journalistik undPolitikwissenschaft. Nach seinem Volontariat arbeitete er alsHörfunk- und Fernsehredakteur beim WDR sowie als Inlandskorrespondentfür Tagesschau und Tagesthemen. Von 1997 bis 2002 leitete er dieWDR-Fernsehredaktionsgruppe Zeitgeschehen aktuell. Von 2002 bis 2014war er WDR-Chefredakteur Fernsehen und Leiter des ProgrammbereichsPolitik und Zeitgeschehen und für erfolgreiche und teilspreisgekrönte Informationsformate verantwortlich, darunter "hart aberfair", "Markencheck", "Wahlarena" und "Sport inside".Valerie Weber ist seit 1. Mai 2014 Hörfunkdirektorin des WDR undverantwortet acht analoge und digitale Radioprogramme sowie vierMusikensembles. Zuvor war sie Programmdirektorin undGeschäftsführerin bei mehreren lokalen und landesweiten Radiosendernin Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und zuletzt bei AntenneBayern und Rock Antenne in Bayern. 2005 erhielt sie den erstmalsausgelobten German Radio Award als beste Programmdirektorin. ValerieWeber, Jahrgang 1965, studierte Germanistik, Theaterwissenschaft undKunstgeschichte an der Universität Erlangen. Dort begann auch ihrejournalistische Laufbahn als Redakteurin und Moderatorin. IhreMagisterarbeit widmete sie dem Thema "Kulturprogramme im Fernsehenunter dem Druck der Einschaltquoten - Chancen eines differenziertenProgrammangebotes im dualen Rundfunksystem".Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:Emanuela Penev, stv. UnternehmenssprecherinE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell