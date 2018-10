Tollwasblumenmachen.de feiert den Dia de los Muertos in Hamburg (FOTO)

Essen (ots) -Am 2. November verwandelt Tollwasblumenmachen.de die HamburgerPaul-Roosen-Straße in ein Blumenfest. Mit blumengeschmückten Altären,Flower-Installationen, farbenfrohen Papiergirlanden,Calavera-Make-up-Sessions, Blumenkranz-Workshops, einerzeitgenössischen Kunstausstellung und fünf Szene-Lokalen wird dieIdee einer neuen, positiven Gedenkkultur für Deutschland vorgestellt.Der Día de los Muertos ist in der mexikanischen Kultur einfestverankerter Feiertag. Jedes Jahr rund um den 2. November werdendie Verstorbenen mit blumengeschmückten Altären, farbenfrohenPapiergirlanden, geschminkten Gesichtern, Blumenkränzen, Kostümen,Musik und gemeinsamen Festessen gefeiert. Diese Bräuche zeigen, dassGedenktage wie Allerheiligen und Allerseelen keine schwermütigenTrauertage sein müssen. Mit einem vielseitigen Programm wirdTollwasblumenmachen.de die Hamburger Paul-Roosen-Straße am 2.November im Sinne des Día de los Muertos zum Leben erwecken.Ein Fest des Lebens von gestern und von heuteSie sind ein Teil von uns: Angehörige oder liebe Freunde, dienicht mehr unter uns weilen. Sie zu feiern und uns an sie zuerinnern, hält sie am Leben - über den Tod hinaus. Auch unsere Liebenauf der anderen Seite möchten uns fröhlich sehen. Und vor allemwünschen sie sich, dass wir uns gerne an sie erinnern und sie nichtaus unserem Leben verdrängen. Deshalb holt Tollwasblumenmachen.dedieses Jahr den Día de los Muertos in Deutschland!Das Hamburger Festtagsprogramm startet am 2. November ab 16:00 Uhrzu jeder vollen Stunde in der trendigen Affenfaust Galerie. Um dieFeier in vollen Zügen zu zelebrieren, erhalten Teilnehmer dortzunächst ein typisches Calavera-Totenkopf-Make-Up und gestalten sichunter professioneller Anleitung einen Blumenkranz oder -hut. DieTeilnahme ist kostenfrei. In der Galerie erwartet Gäste einmexikanischer Blumen-Altar (sog. "Ofrenda"), eine Blumenwünsche-Wandzum Anbringen persönlicher Gedenkbotschaften und eine zeitgenössischeKunstausstellung zum Thema Gedenkkultur mit Werken von Doppeldenk,Björn Holzweg und Mittenimwald.Alle Teilnehmer erhalten beim Einlass eine Scorecard, auf der siean den verschiedenen Stationen Punkte sammeln. Nach Abschluss allerStationen wartet ein Freigetränk in den Szene-Bars auf derPaul-Roosen-Straße. Clockers, Weinladen, Roosen Bar, hæbel La Caveund Kosmos warten zudem mit mexikanisch-inspirierten Sonderangebotenauf alle Feierfreudigen. Wer eine Stärkung braucht, findet auf demGelände der Affenfaust Galerie Streetfood-Stände mit verschiedenenLeckereien.Das Programm im ÜberblickStart in der Affenfaust Galerie (Paul-Roosen-Straße 43) Workshopsstarten zu jeder vollen Stunde von 16:00 bis 21:00 Uhr (kostenloseAnmeldung hier http://bit.ly/Workshop-Anmeldung) - Einlass ohneAnmeldung von 22:00 bis 24:00 UhrCalavera Make-up SessionWorkshop zur Anfertigung von Blumen-Haarkränzen und -hütenBlumen-Altar und imposante Blumen-Installationen ZeitgenössischeKunstausstellung, kuratiert von der Affenfaust Galerie mit Werken vonDoppeldenk, Björn Holzweg und Mittenimwald Galerie-Lounge mit DJGersonOpen EventsStreet Food StändeDía-de-los-Muertos Wein im WeinladenDrinks im hæbel La CaveDrinks in der Roosen BarDrinks im KosmosMexikanisch inspirierte Cocktails im Clockers#blumendelosmuertosInteressenten können sich kostenlos aufblumendelosmuertos.eventbrite.com anmelden. Weitere Informationen zuden Aktivitäten sind auf Tollwasblumenmachen.de verfügbar.Bildmaterial zum Día de los Muertos finden Sie unter folgendemLink: https://bit.ly/Dia-de-los-Muertos-18Abdruck honorarfrei mit Bildquelle "Tollwasblumenmachen.de", Belegerbeten. DIY-Tutorials zum Día de los MuertosEin Video-Tutorial zum typischen Calavera Make-Up finden Sie hier:https://bit.ly/DIY-Calavera-Make-UpDie Anfertigung der passenden Flower-Crown für den Día de losMuertos gelingt mit diesem Tutorial: https://bit.ly/DIY-Flower-CrownNeben Flower-Crowns finden sich natürlich auch Flower-Hats:https://bit.ly/DIY-Flower-HatsFür die Dekoration eines persönlichen Día de losMuertos-Gedenkaltars helfen diese Gestaltungstipps:https://bit.ly/DIY-Flower-AltarÜber Tollwasblumenmachen.de Tollwasblumenmachen.de ist eineInitiative von Blumenbüro Holland, die Konsumenten erleben lässt,dass Blumen rundum glücklich machen.https://www.tollwasblumenmachen.dePressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Tollwasblumenmachen.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: blumen@zucker-kommunikation.deWeb: https://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell