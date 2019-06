"Tolles Programm, sehr positive Eindrücke" - Die Abgeordneten Lindner und Özdemir üben in Munster (FOTO)

Munster/Niedersachsen (ots) -Mittagessen mit Einmannpaketen im Freien, Schießausbildung,Orientierungsübung - dies alles hat zur Dienstlichen Veranstaltungfür zivile Führungskräfte am Ausbildungszentrum MUNSTER gehört. Zuden Teilnehmern gehörten hochrangige Beamte, leitende Angestellte,Firmenchefs, Juristen und Politiker. Alle tauschten zivile Kleidunggegen den Flecktarn der Streitkräfte und schauten sich vom 11. bis15. Juni die Bundeswehr von nahem an.Der gutgelaunte Bürgermeister heißt seine Gäste in Barbaradorf aufdem Truppenübungsplatz Munster herzlich willkommen. Er bedankt sichbei den deutschen Streitkräften für den Bau der Schule und dafür,dass er und seine Mitbürger "dank der deutschen Soldaten in Friedenleben können". So oder ähnlich erleben es Bundeswehrsoldaten inAuslandseinsätzen. Dann lädt der Ortsvorsteher, im realen LebenStabsfeldwebel der Bundeswehr, die Besucher zum Mittagessen ein.Das wartet auf Strohballen unter freiem Himmel in Form vonEinmannpaketen. Die Frauen und Männer klappen das kleineMetallgestell aus ihrer Ausrüstung auf und zünden darauf ein Stück"Erich Schumms Brennstoff in Tablettenform" (Esbit) an. Schon baldwabert der köstliche Geruch der Mahlzeiten über ihren Köpfen.Feldmäßiges Essen ist angesagt.zum Gesamtbeitrag:https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.juni2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBDADLN998DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell