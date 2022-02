Tolle Nachricht aus München: Die Allianz will 12,5 % mehr Dividende zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Nicht nur generell, sondern gerade auch bei ihren Aktieninvestitionen sind viele Deutsche doch sehr heimatverbunden. Und ein Titel, den man hierzulande in nicht gerade wenigen Depots antrifft, ist wohl ohne Zweifel die Aktie der Allianz (WKN: 840400).

Der Münchener Versicherungskonzern erfreut sich unter anderem wegen seiner soliden Dividendenpolitik äußerster Beliebtheit. Und dieses Jahr werden die Investoren sicherlich ganz besonders zufrieden sein.

Denn mit den Ergebnissen zum Gesamtjahr 2021 hat die Allianz am 17.02.2022 auch ihren aktuellen Dividendenvorschlag verkündet. Und man kann wohl davon ausgehen, dass dessen Höhe bei den Aktionären bestimmt einiges an Freude ausgelöst hat.

Gute Ergebnisse und höhere Dividende

Auch wenn die Allianz im letzten Jahr aufgrund von Naturkatastrophen, der weiter andauernden Coronapandemie und einem hausgemachten Skandal etwas unter Druck geriet, lief es im operativen Geschäft gut. Dies zeigen uns auf jeden Fall die Geschäftszahlen.

Immerhin konnte im Jahr 2021 der Umsatz um 5,7 % auf 148,5 Mrd. Euro gesteigert werden. Noch wesentlich besser lief es aber beim operativen Ergebnis. Hier wurde mit 13,4 Mrd. Euro ein um 24,6 % besserer Wert erreicht als ein Jahr zuvor. Und damit hat die Allianz sogar ihre vorher auf 13 Mrd. Euro erhöhte Prognose übertroffen.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings trotzdem. Denn der auf die Anteilseigner entfallende Jahresüberschuss ist um 2,9 % auf 6,6 Mrd. Euro zurückgegangen. Dies ist aber auf eine einmalige Rückstellung von 3,7 Mrd. Euro zurückzuführen, die in Erwartung von Vergleichen mit Großanlegern der AllianzGI U.S. Structured Alpha Fonds gebildet wurde.

Doch basierend auf dem starken operativen Ergebnis und einem durchaus soliden Jahresüberschuss hat der Vorstand eine Dividendenerhöhung um 12,5 % auf 10,80 Euro je Aktie vorgeschlagen. Dies dürfte bei den Investoren gut angekommen sein, da sie ja im letzten Jahr auf eine Anhebung der Ausschüttung verzichten mussten.

Und wie reagierte die Aktie?

Ich könnte mir vorstellen, dass die Allianz-Aktie seit Bekanntgabe der Zahlen bis zum Wochenschluss nicht wegen ihrer gemeldeten Ergebnisse um 4,4 % eingeknickt ist. Vielmehr dürfte das allgemein sehr schlechte Marktumfeld mit dafür verantwortlich sein. Doch trotz ihres Rückgangs notierten die Papiere der Allianz mit 214,10 Euro am 18.02.2022 zum Xetra-Handelsschluss noch rund 3 % höher als zu Beginn des Jahres.

Ihre Bewertung ist übrigens mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10 aktuell als recht niedrig anzusehen. Und wie sieht es mit der Dividendenrendite aus? Wenn man einmal davon ausgeht, dass dem Dividendenvorschlag auf der Hauptversammlung zugestimmt wird, dann liegt diese derzeit bei 5,04 %.

Auch wenn es im Moment an der Börse mal wieder etwas turbulenter zugeht, könnte die Allianz-Aktie weitere Chancen bieten. Dafür könnte zum einen sprechen, dass der Versicherer in diesem Jahr für bis zu 1 Mrd. Euro eigene Aktien zurückkaufen will.

Zum anderen ist es der Ausblick, der der Aktie weiteren Schwung verleihen könnte. Am oberen Ende ihrer Prognose geht die Allianz nämlich von einem operativen Ergebnis für das aktuelle Geschäftsjahr von bis zu 14,4 Mrd. Euro aus. Nicht nur Dividendeninvestoren könnten sich also durchaus einmal etwas intensiver mit der Allianz-Aktie beschäftigen.

