Tolle Gewinnchancen im Börsenjahr 2017!

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, viele Faktoren sprechen derzeit dafür, dass uns ein sehr erfolgreiches Börsenjahr 2017 erwartet. So sind die Aktienmärkte mit Zugewinnen in das neue Jahr gestartet, was gemäß der Börsenweisheit „Wie der Januar, so das Jahr“ ein deutlich positives Signal für Anleger bedeutet. Außerdem notieren die großen Aktienindizes in den USA...