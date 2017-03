Köln (ots) -Die große Schultour des WDR Sinfonieorchesters war ein großer Erfolg.Für 20.000 Kinder eröffnete sich in der Woche vom 13. bis 17. März2017 die musikalische Welt von Wolfgang Amadeus Mozart. Aufgeteilt in13 Ensembles tourten die Profi-Musiker durch 55 Städte inNordrhein-Westfalen, besuchten fast 100 Schulen und begeisterten dieKinder für die klassische Musik des Komponisten.Christoph Stahl, Leiter der WDR Hauptabteilung Orchester und Chor:"Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, so vielenGrundschülern Mozarts Leben und Musik näher zu bringen. Mein Dankgilt den vielen Schulen und ihren Lehrern für ihre tolleZusammenarbeit im Vorfeld dieser besonderen Schulstunde. Aufgrund dervielen positiven Rückmeldungen werden wir das Programm aufnehmen undallen Grundschulen in NRW auf DVD zur Verfügung stellen."Mit dabei war der freche und unverschämt musikalische "Dackl". Derzottelige Hund, von Puppenspieler Carsten Haffke zum Leben erweckt,machte den Kindern Lust auf die Musik von Mozart.Vor Beginn des Konzerts war das ein oder andere Kind durchausskeptisch ("Mozart? Nee, finde ich nicht so toll, der ist soaltmodisch"), doch dann begann die Show, die die Kinder begeisterte.Auf der Bühne der Aula oder in der Turnhalle bauten die Musikerinnenund Musiker des WDR Sinfonieorchesters ihre Instrumente auf. DieBesetzungen variierten vom Streichquartett über Holzbläsertrio bishin zum Horn- oder Posaunenquartett. Wissen unterhaltsampräsentieren, das war hier das Motto. "Für uns sind solche Aktionenauch etwas Besonderes und da ist auch manchmal etwas Nervositätdabei. Denn hier sind wir kammermusikalisch unterwegs und sind ganznah dran an den Kindern. Aber diese direkte Reaktion ist toll",lautete der Tenor unter den Profis.Nach dieser besonderen Schulstunde drängten sie sich die Schülerinnenund Schüler dann um die Musiker, um sich die Instrumente auch einmalganz aus der Nähe erklären zu lassen. Und bisherige Skeptiker konntedurch diesen Einblick in Mozarts Leben von der Musik überzeugtwerden: "Mozart, das war schon ein Guter!"Mit dem Programm "WDR macht Schule" leistet der WDR einen Beitrag, umKinder im Alter von sechs bis zehn Jahren an klassische Musikheranzuführen. Aufgrund der großen Nachfrage finden in der nächstenKonzertsaison weitere "Dackl"-Schultouren statt. InteressierteSchulen können sich bewerben unter musikvermittlung@wdr.de.Die WDR Musikvermittlung "WDR Plan M"Seit 2011 kümmern sich die WDR Orchester und der WDR Rundfunkchorverstärkt um den musikalischen Nachwuchs in NRW. Mit seinemMusikvermittlungsprogramm "WDR Plan M - Mehr Musik machen!" erreichtder Westdeutsche Rundfunk pro Konzertsaison 35.000 Schülerinnen undSchüler, Kinder, Jugendliche und Familien. "WDR Plan M" bietetKonzerte und Mitmachprojekte für Kindergärten, Grundschulen undweiterführende Schulen an - in Konzertsälen, aber auch vor Ort direktbeim Zielpublikum. Das Musikvermittlungsprogramm des WDR wurde 2014für das Format "Kelebek im Konzert - Kelebek konserde" mit demDeutschen Radiopreis in der Kategorie "Beste Innovation"ausgezeichnet.Redaktion WDR Musikvermittlung: Mirjam von Jarzebowski.Weitere Informationen unter: plan-m.wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationBarbara FeiereisTelefon: 0221 220 7122Email: barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell