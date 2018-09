Toll Brothers: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Toll Brothers-Schlusskurs wurde am 07.09.2018 an der Heimatbörse New York mit 36,09 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Wohnungsbau".

Unsere Analysten haben Toll Brothers nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Toll Brothers hat mit einer Dividendenrendite von 1,22 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,53%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Home & Office Products"-Branche beträgt -1,31. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Toll Brothers-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Toll Brothers auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Toll Brothers sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Toll Brothers-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (50,86 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 40,92 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 36,09 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Toll Brothers eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.