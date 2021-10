Toll Brothers Aktie: Unternehmen gründet JV mit Principal Real Estate Investors!

Toll Brothers Inc. (NYSE:TOL) hat über seine Vermietungssparte Toll Brothers Apartment Living ein neues Joint Venture mit Principal Real Estate Investors gegründet, um Atwood, eine Mehrfamilien-Mietsiedlung mit 300 Wohneinheiten in Saugus, Massachusetts, zu entwickeln. Das Projekt wird über ein Baudarlehen in Höhe von 68 Millionen Dollar finanziert. Die hauseigene Finanzabteilung von Toll Brothers arrangierte das Fremd- und Eigenkapital.

