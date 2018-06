"Tolerantes Brandenburg" steht für 20 Jahre politische Manipulation auf Steuerzahlerkosten (FOTO)

Potsdam (ots) -Zum 20-jährigen Jubiläum der von Rot-Rot mit Steuergelderngeförderten Initiative "Tolerantes Brandenburg" erklärt derVorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Andreas Kalbitz:"Zwei Jahrzehnte 'Tolerantes Brandenburg' bedeuten in erster Liniezwei Jahrzehnte politische Manipulation auf Steuerzahlerkosten,Denunziantentum und Selbstgespräche im rot-rot-grünen Elfenbeinturm.Mit dem Geld der hart arbeitenden Brandenburger wurde eineumfangreiche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Personen geschaffen,deren Weltbild sich am Motto 'Alles Nazis außer Mutti' orientiert.Dass ausgerechnet diese intolerante Organisation sich mit dem Wort'Toleranz' schmückt, ist grotesk.Gerade bei der unsäglichen Kampagne 'Bunt statt Grauland', die denAfD-Bundesvorsitzenden Alexander Gauland mit der Parole 'Schönerleben ohne Nazis' in die rechtsextremistische Ecke stellte, wurde dieunerträgliche Intoleranz der steuerfinanzierten vermeintlichen'Toleranten' offenkundig. Das mit dem 'Toleranten Brandenburg'kooperierende 'Aktionsbündnis Brandenburg' hatte sich mit diesemPlakat und auch mit seiner Anti-AfD-Hetzbroschüre blamiert und wurdein einem Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes zu Rechtin die Schranken gewiesen, da das Geld von staatlichen Stellen nichtfür die Agitation gegen eine konkrete Partei wie die AfD genutztwerden dürfe.Wenn darüber hinaus das 'Tolerante Brandenburg' und dieLandesregierung sich trotz des Anstiegs des Linksextremismus inBrandenburg weiterhin einseitig nur auf den Rechtsextremismusfixieren, dann zeigt sich darin ein für das Land schädlichesToleranzverständnis und eine Blindheit auf dem linken Auge. Ohnehinhat das 'Tolerante Brandenburg' im Kampf gegen politischenExtremismus nur wenig bewirkt - aber immerhin taugen dessenVerlautbarungen mit Gender-Sternchen fürs Kuriositätenkabinett. VieleBrandenburger würden es jedoch sicherlich gerne sehen, wenn dasSteuergeld eher für ausreichende Lehrkräfte, befahrbare Straßen undAbschiebungen ausgegeben würde, anstatt das antifaschistischeFüllhorn bis zum Platzen vollzupumpen."Das erwähnte Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstesfinden Sie hier: http://afd-fraktion-brandenburg.de/wp-content/uploads/2018/03/Gutachten-Parl-Beratungsdienst.pdfPressekontakt:Lion EdlerReferent für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 - 5654618Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell