Toko Token (TKO) zielt auf Reisende weltweit durch Partnerschaft mit Travala.com

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -TKO-Token-Besitzer können jetzt über 3.000.000 Reiseprodukte in mehr als 230 Ländern buchen und damit die TKO-Dienstleistungen weiter ausbauenToko Token (TKO), der native Utility Token von Tokoscape, einem kompletten Krypto-Ökosystem, das eine digitale Börse für Krypto-Vermögenswerte (Tokocrypto), einen Offline-Community-Hub (T-Hub) und einen NFT-Marktplatz (TokoMall) umfasst, geht eine Partnerschaft mit Travala.com ein, der weltweit führenden kryptowährungsfreundlichen Online-Reisebuchungsplattform, um Toko Token (TKO) auf der Website von Travala zu integrieren. Mit dieser Integration können TKO-Inhaber den Token verwenden, um über 2,2 Millionen Hotels und Wohnungen, mehr als 600 Fluggesellschaften und mehr als 40.000 Aktivitäten in mehr als 230 Ländern auf der Online-Plattform von Travala zu buchen.Toko Token (TKO), das am 7. April 2021 mit rekordverdächtigem Erfolg über Binance Launchpad gestartet wurde, ist das erste lokale indonesische Kryptoprojekt, das auf einem einzigartigen Hybrid-Token-Modell basiert, das sowohl CeFi- als auch DeFi-Utilities kombiniert. Die Aufnahme der Plattform von Travala in das Angebot von TKO treibt TKOs Mission weiter voran, das volle Potenzial von Utilities auszuschöpfen, indem es die Palette der Anwendungsfälle von TKO erweitert."Wir sind stolz darauf, auch diese Partnerschaft als einen Teil unseres großen Meilensteins in unsere Bemühungen einzubeziehen, die Nutzung von TKO kontinuierlich auszubauen. Darüber hinaus möchten wir es TKO-Inhabern ermöglichen, neben führenden Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) auf Travala.com an einer günstigeren, faireren und inklusiveren Reisewirtschaft teilzunehmen", sagte Omar Adrian Rozak, Leiter von TKO International.Während sich die Reiseindustrie langsam erholt, stehen den TKO-Token-Inhabern weltweit insgesamt mehr als 3.000.000 Reiseprodukte zur Verfügung, was die Bekanntheit von Tokoscape, das von TKO betrieben wird, für eine immer größer werdende Nutzerbasis erhöht. TKO-Nutzern wird empfohlen, sich zu vergewissern, dass die Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel nach den Gesetzen ihres jeweiligen Wohnsitzlandes zulässig ist, bevor sie TKO als Zahlungsmittel auf Travala.com oder einer anderen Plattform, die TKO als Zahlungsmittel akzeptiert, verwenden.Pressekontakt:für die Medien:Anindita S. JatiGlobale PR-Leitunganindita@tokocrypto.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1679705/TKO_GLOBAL__TKO_listed_in_Travala__tlgrm___1.jpgOriginal-Content von: TKO by Tokocrypto, übermittelt durch news aktuell