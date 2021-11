Tokio (ots/PRNewswire) -"NILE BEAUTY", gegründet von INVADE Co., Ltd. mit Sitz in Tokio, ist ein völlig neuer Gemeinschaftsdienst, bei dem Kosmetikunternehmen aus der ganzen Welt zusammenkommen und online Geschäfte abschließen können. Durch Informationen wie Unternehmen, Produkte und Inhaltsartikel schafft INVADE Orte, an denen sich "Unternehmen und Unternehmen" und "Unternehmen und Individuum" online treffen können.(Logo https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106890/202111093045/_prw_PI1fl_FIsmi7Ax.jpg)(Bild1 https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106890/202111093045/_prw_PI2fl_DrwWJzBO.jpg)(Bild2 https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106890/202111093045/_prw_PI3fl_7b78m8r6.jpg)(1) Der Kosten- und Zeitaufwand für die Teilnahme an nationalen und internationalen Ausstellungen wird erheblich reduziert.(2) Es ist möglich, rund um die Uhr und das ganze Jahr über einen potenziellen Geschäftspartner zu finden, ohne sich um die Zeitverschiebung zu kümmern.(3) Eine mehrsprachige Funktion erleichtert Geschäftsverhandlungen mit Unternehmen in anderen Ländern.https://beauty.nile.inc/serviceAuf der "NILE BEAUTY" kann der Aussteller Informationen über sein Unternehmen, seine Produkte und verschiedene Inhalte veröffentlichen, auf die die angemeldeten Unternehmen Zugriff haben. Außerdem kann er, wenn er sich als Geschäftsvermittler registriert, die Informationen der ausstellenden Unternehmen jederzeit leicht durchsuchen und die Informationen speichern. Nach dem Matching können sich der Aussteller und der Verhandlungsführer miteinander unterhalten.Klicken Sie hier für das NILE-Einführungsvideo https://beauty.nile.inc/aboutDerzeit läuft eine große Werbekampagne, um die Eröffnung des Dienstes zu feiern.Einzelheiten finden Sie hier https://beauty.nile.inc/serviceDer weltweite Business-Matching-Service "NILE BEAUTY" wird die Art und Weise, wie Menschen über Ausstellungen denken, wie sie auf potenzielle Partner zugehen, und das herkömmliche Geschäft, das über Jahre hinweg den persönlichen Kontakt in den Vordergrund gestellt hat, erheblich verändern.Bitte finden Sie neue Geschäftspartner über "NILE BEAUTY".Offizielle Website https://beauty.nile.incPressekontakt:Kyohei KaburagiNILE BEAUTY Office SupportINVADE Co., Ltd.Tel.: +81-3-5962-8585E-Mail: info@nile.incAdresse: 6-10-1GinzaChuo-kuTokioJapan 104-0061Original-Content von: Invade Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell