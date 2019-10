Die Toilette wird hybrid

Zell am See (ots) - Hygienespender sendet Daten ohne StromversorgungWer das WC aufsucht, will sich jederzeit die Hand trocknen können. Deshalbbringt Hagleitner Hygiene den ersten Papierhandtuch-Spender mitHybridtechnologie auf den Markt, offizieller Verkaufsstart ist am 18. Oktober2019.Das Papierhandtuch kann der neue Spender auf zwei Arten ausgeben:- berührungslos mit Sensor - sowie- mechanisch von Hand.Wird das Blatt manuell abgezogen, setzt sich ein Generator in Gang. Auch soentsteht hinreichend Energie für ein Funksignal. Die Betriebsdaten gelangen viaBluetooth zum Smartphone [1] und von da aus weiter in eine Online-Cloud. Konkretgeht es um Füllstand, Verbrauch und Servicebedarf, der Spender sagt hierüberBescheid.Internet of Toilet - für vieleChristoph Lind leitet bei Hagleitner die Entwicklungsabteilung: "Information istder Schlüssel, dank ihr lassen sich öffentliche Bereiche effizient undnachhaltig verwalten. Wo droht das Papier auszugehen? Ein Smartphone hat heutepraktisch jeder Mensch dabei - wer immer im Service beschäftigt ist. Das heißt,die Daten aktualisieren sich automatisch im Hintergrund - beimVorüberspazieren."Hierzu Firmeninhaber und Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner: "Lange Zeit istnichts ohne komplizierte Netzwerk-Technologie gegangen - erschwinglich fürwenige. Mit dieser Innovation aber braucht es nur noch ein Smartphone, dasbesitzen Sie und ich: Ihr Spender ist im Nu als digitales Abbild bei der Hand -und gleich anschließend in der Online-Cloud. So wird Hagleitner den Waschraumweiter aufwerten - überall auf dem Globus. Denn das Internet of Toilet stehtjetzt einer breiten Basis offen, Hagleitner hat es für viele Unternehmen greif-und leistbar gemacht."Ein "gescheites Häuschen" denkt mitTor ins Digital-WC ist eine App, ein Spender nach dem anderen wird hiermitzugänglich. Außerdem lässt sich das Gerät einstellen, ohne am Gehäuse zuhantieren.- Ob der Automat auf berührungslos geschaltet ist,- ob unten Papier herausragt,- wie lang es mindestens bis zum nächsten Blatt dauern soll (ausNachhaltigkeits-Gründen zum Beispiel länger),- wie nah die Hand zum Spender hin muss (damit er das Papier aushändigt):All das ist über die App steuerbar.Zugleich denkt High-End-Technologie mit, Kundin und Kunde erfahren rechtzeitigüber jeden Wartungsbedarf: Jetzt ist eine Metallfeder zu tauschen; viel spätererst der Cutter - er perforiert das Papierhandtuch, denn vorgeschnitten zieht essich leichter ab.WC-Papier, Schaumseife und RaumduftXIBU TOWEL hybrid heißt dieser Papierhandtuch-Spender, Hagleitner Hygiene siehtihn als Stammvater einer neuen Geräte-Familie. Jedes ihrer Mitglieder sendetDaten direkt ans Smartphone - und das Smartphone spielt sie weiter in die Cloud.Der Nachwuchs kommt 2020: Spender für Toilettenpapier, Schaumseife,Händedesinfektion, Raumduft und mehr.Über HagleitnerHagleitner spendet High-End-Hygiene: für den Waschraum, die Küche, die Wäsche,fürs Housekeeping sowie zur Hand- und Flächendesinfektion. Ausgangspunkt dafürist Zell am See (Österreich). Hier wird geforscht, entwickelt und produziert.Alle weiteren Niederlassungen sind Vertriebsstätten. Das Unternehmen wirkt so aninsgesamt 27 Standorten in zwölf Ländern - mit mehr als 975 Beschäftigten. VonApril 2018 bis März 2019 hat Hagleitner 125.288.000 Euro umgesetzt(Wirtschaftsjahr).[1] Oder per alternativem Funkprotokoll zu einem Gateway - verfügbar ab 2020.Kontakt:Hagleitner Hygiene International GmbHBernhard PeßenteinerPressesprecher+43 5 0456-11303bernhard.pessenteiner@hagleitner.athttp://www.hagleitner.comOriginal-Content von: Hagleitner Hygiene International GmbH, übermittelt durch news aktuell