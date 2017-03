Die Toilette der Zukunft: Duravit präsentiert das erste App-gesteuerte WC mit automatischer Urinanalyse auf der ISH in Frankfurt (FOTO)

Hornberg/ Frankfurt am Main (ots) -Die Toilette der Zukunft ist nicht nur komfortabel, sie ist auchintelligent und digital vernetzt. Mit dem BioTracer hat Duravit jetztdas weltweit erste App-gesteuerte WC vorgestellt, das vollautomatischden Urin analysiert. Die Analysewerte werden dazu in einer App aufdem Smartphone oder Tablet bereitgestellt. Benutzer können sojederzeit ihre biologischen Parameter überprüfen und ihre Fitness-und Ernährungsprogramme entsprechend anpassen.Trend zur digitalen Fitness-MessungImmer mehr Menschen nutzen heute digitale Helfer und Apps, um ihrsportliches Training und ihre Ernährung zu optimieren.Fitness-Armbänder messen den Puls und die verbrauchte Energie. SmartWatches überwachen die Schlafdauer und spezielle Apps wecken, wennder Nutzer sich nicht in der Tiefschlafphase befindet. Mit demBioTracer können Benutzer nun erstmals ihre Urin-Wertevollautomatisch, komfortabel und hygienisch untersuchen lassen. Dabeiwerden zehn aussagekräftige Messwerte im Urin ermittelt, die für diepersönliche Fitness und eine gesunde Lebensweise von Bedeutung sind."Mit dem BioTracer zeigen wir heute schon die Toilette derZukunft: Sie ist absolut hygienisch, verfügt über eine gesundeReinigung mit Wasser und bietet dem Nutzer zusätzliche Informationenfür Fitness und Ernährung", sagt Dr. Frank Richter,Vorstandsvorsitzender der Duravit AG, die in diesem Jahr ihr200jähriges Jubiläum feiert.Vollautomatische und hygienische UrinmessungUm die Urinwerte zu messen, startet der Benutzer vor dem WC-Gangdie BioTracer App. Das WC nimmt dann automatisch eine Urinprobe vonwenigen Millilitern, die in einen verschlossenen Teststreifeninjiziert wird. Unter dem WC-Körper befindet sich eine auswechselbareKartusche mit etwa 100 Teststreifen, die je nach Häufigkeit derMessung für ein bis zwei Jahre reichen. Der Teststreifen wirdanschließend von einem optischen Sensor gescannt und die ermitteltenDaten drahtlos an das Smartphone oder Tablet des Nutzers übertragen.Die App ist passwortgeschützt, so dass nur der jeweils BerechtigteZugang zu den Messdaten hat.Nach jedem Test wird das gesamte System mit destilliertem Wasserausgespült, die Kartusche dreht die Teststreifen eine Position weiterund der BioTracer ist für die nächste Messung einsatzbereit. DieUrin-Analyse erfolgt so vollkommen automatisch und absoluthygienisch. Für den Nutzer läuft der hochkomplexe Messvorgangunbemerkt und komfortabel ab, er kann sich in Ruhe seiner täglichenRoutine im Bad oder WC widmen.Fitness und Ernährung optimal steuernDer BioTracer erfasst zehn Fitness-Indikatoren im Urin:Glukosegehalt, Leukozytenzahl, Blutanteil, Proteinwert, Ketonwert,Nitritwert, Urinbilinogenwert, Bilirubinwert, pH-Wert undspezifisches Gewicht. Die ermittelten Werte können helfen, diepersönliche Fitness und Ernährung zu überwachen. Der Ketonwert istbeispielsweise ein wichtiger Indikator, um die Trainingsintensität zusteuern und ein ungesundes Übertraining zu verhindern. Dasspezifische Gewicht zeigt an, ob ein Sportler ausreichend hydriertist - also genügend Flüssigkeit aufgenommen hat. Über die ph- undEiweißwerte kann der persönliche Ernährungsplan optimiert werden.Alle Messwerte werden in der App übersichtlich dargestellt und lassensich auch im Zeitverlauf vergleichen. Sobald ein Wert von der Normabweicht, gibt die App einen Hinweis.Hightech im modernsten DesignDer BioTracer, der bislang als vollfunktionsfähiger Prototypexistiert und künftig auch in Serie produziert werden kann, vereintHightech mit modernstem Design. Dazu bietet er weitereKomfort-Sonderfunktionen: von der neusten, wassersparendenRimless-Spültechnologie über die antibakterielle Glasur HygieneGlaze2.0 bis hin zu zwei unterschiedlichen Dusch-WC-Sitzen, SensoWashStarck e und SensoWash Slim, die eine erfrischende und natürlicheReinigung mit Wasser ermöglichen. Denn die Toilette von morgen istnicht nur komfortabel und intelligent - sie ist auch so sauber undeffizient wie nie.Infobox: Megatrend GesundheitGesundheit und Fitness liegen seit Jahren im Trend: Von Wellnessüber Yoga bis hin zu aktivem Training, dem Check durch Fitness-Appsund -Geräte, die intelligent Daten aufnehmen und so die eigeneFitness darstellen sowie steigern helfen. Egal ob Pulsmesser,WLAN-Waage oder Schlafsensor: das sogenannte "selfment oderbetterment" ist aktuell der entscheidende Faktor beim MegatrendGesundheit. Die Apps und angeschlossenen Geräte gebenEchtzeit-Feedback zu Lebensgewohnheiten, Ernährung, Fitness oderTrainingsmethoden. Das Bewusstsein für die eigene Gesundheit wirdgesteigert und man achtet mehr auf seine Körperfunktionen. So wünschtsich fast die Hälfte der Deutschen laut einer Studie desZukunftsinstituts auch im Bad eine gesundheitsorientierteAusstattung. Das patentierte System des neuen BioTracers kann hierzuentscheidend beitragen.Infobox Messwerte Urin-Teststreifen Die Werte dienen lediglich alsIndikatoren der eigenen körperlichen Fitness. Um tageszeitlicheSchwankungen zu vermeiden, sollte immer zur gleichen Tageszeitgemessen werden.Gemessene Urin-Werte:- Glukosegehalt- Leukozytenzahl- Blutanteil- Proteinwert- Ketonwert- Nitritwert- Urinbilinogenwert- Bilirubinwert- pH-Wert- spezifisches Gewicht des UrinsDuravit AGIm Jahr 1817 in Hornberg mitten im Schwarzwald gegründet, ist dieDuravit AG heute im 200. Jahr ihres Bestehens ein internationalführender Hersteller von Designbädern. Das Unternehmen agiertweltweit in über 130 Ländern und steht für Innovationen im Bereichgutes Design, intelligent eingesetzte Technik und höchste Qualität.In Kooperation mit international renommierten Designern wie PhilippeStarck oder EOOS entstehen komfortstiftende Bäder, die dieLebensqualität der Benutzer nachhaltig steigern. Das Produktportfoliovon Duravit umfasst Sanitärkeramik, Badmöbel, Dusch- und Badewannen,Wellnesssysteme sowie Dusch-WCs, Armaturen und Accessoires.Pressekontakt:Joseph GreilingerMail: joseph.greilinger@duravit.deTel.: +49 7833 70-653 / Mobil +49 160 93 600 962Original-Content von: Duravit AG, übermittelt durch news aktuell