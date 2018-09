Tötungsdelikt in Chemnitz / NDR und SZ: Tatverdächtiger kommt frei

Hamburg (ots) - Wende im Ermittlungsverfahren in Chemnitz: Der22-jährige Iraker Yousif A., der seit drei Wochen in Haft sitzt, weiler im Verdacht steht, Daniel H. getötet zu haben, kommt nach Angabenseines Anwalts Ulrich Dost-Roxin gegenüber dem Norddeutschen Rundfunkund der Süddeutschen Zeitung auf freien Fuß. Das Amtsgericht Chemnitzfolgt damit dem Antrag von Yousif A.'s Rechtsanwalt UlrichDost-Roxin, der nach eigenen Angaben keinerlei Beweise für eineTatbeteiligung des Irakers sieht.In der Begründung seiner Haftbeschwerde führt Dost-Roxin unteranderem aus, dass von der Staatsanwaltschaft im Haftbefehlaufgeführte Zeugenaussagen zu unpräzise seien, um daraus einendringenden Tatverdacht gegen Yousif A. abzuleiten. Auch der Fundzweier Messer in der Nähe des Tatorts, an denen lautStaatsanwaltschaft "blutähnliche Anhaftungen" gefunden worden seien,sei kein Beweis für die Täterschaft seines Mandaten, weil auf denMessern keine Fingerabdrücke von Yousif A. gefunden worden seien.Dass A. einer der Mittäter gewesen sein könnte, bezeichnete er imGespräch mit dem Norddeutschen Rundfunk und der Süddeutschen Zeitungals "Phantasiegebilde der Staatsanwaltschaft." "Kein Tatzeugebezichtigte meinen Mandanten der Tatbeteiligung", sagte Dost-Roxin.Die von der Chemnitzer Staatsanwaltschaft präsentierten Beweise seien"Fake-Beweise" gewesen.Die Staatsanwaltschaft Chemnitz wollte sich zu den Vorwürfen nichtäußern, plant am Nachmittag allerdings ein Pressestatement. DasAmtsgericht Chemnitz wollte seine Entscheidung zur Freilassung vonYousif A. nicht kommentieren. Bereits am Vormittag hatte es einenHaftprüfungstermin im Fall des zweiten Tatverdächtigen, dem23-jährigen Syrer Alaa S., gegeben.In der vergangenen Woche waren erstmals Zweifel am dringendenTatverdacht gegen Yousif A. laut, wie der Norddeutsche Rundfunkberichtet hatte. Demnach hatte Yousif A. gegenüber einem Vertreterder irakischen Botschaft eine Tatbeteiligung bestritten. Außerdem gabein unbeteiligter Zeuge gegenüber der Polizei an, dass A. während desAngriffs auf Daniel H. mehrere Meter abseits gestanden habe.Wie genau es zu der tödlichen Messerattacke auf Daniel H. kam, istimmer noch unklar. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft haben bishermitgeteilt, was sich ihrer Ansicht nach in der Tatnacht genauereignete. Inhaftiert wurden wegen dringendem Tatverdacht aberunmittelbar nach dem Tötungsdelikt Yousif A. sowie ein junger Syrernamens Alaa S., gegen die die Staatsanwaltschaft Chemnitz wegengemeinschaftlichen Totschlags ermittelte. Außerdem fahndet diePolizei nach einem dritten Tatverdächtigen, dem Iraker Farhad A.Die Tötung des Chemnitzers Daniel H. Ende August hatte zu einerReihe ausländerfeindlicher Proteste in der Stadt und später zu einerinnenpolitischen Krise in Deutschland geführt, nachdem der Präsidentdes Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, erklärthatte, ein Video, das die Verfolgung von Ausländern in Chemnitzzeigt, sei möglicherweise falsch.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell