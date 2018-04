Tönnies wächst gegen den Marktrend (FOTO)

Rheda-Wiedenbrück (ots) - - Umsatz steigt auf 6,9 Milliarden Euro- Internationalisierung und Nachhaltigkeitsstrategie im Fokus- Positive Entwicklung gegen den Markttrend: Verbreitertes Angebot an Produktenund Leistungen für Handel, Großverbraucher und IndustrieDie Unternehmensgruppe Tönnies hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem weltweitenUmsatz von 6,9 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Unternehmensgruppe hat es 2017geschafft, in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich zu agieren: Tönnies hatbei der Schlachtung und Zerlegung von Schweinen und Rindern gegenüber demVorjahr nochmals zugelegt, wichtige Produktionsstandorte vor allem in Badbergenund Kellinghusen weiterentwickelt, und die Sparten Convenience und Sausagesdurch Akquisitionen sowie Umstrukturierungen entscheidend gestärkt.2017 schlachtete die Gruppe 20,6 Millionen Schweine (2016: 20,4 Mio.), das istein Zuwachs von einem Prozent. 16,6 Mio. Schweine davon wurden in Deutschlandgeschlachtet, das entspricht einem Anstieg von 400.0000 Tieren, einem Plus von2,5 Prozent (2016: 16,2 Mio.). Auch bei den Rinderschlachtungen legte Tönnieszu. Das Unternehmen steht 2017 bei 432.000 Schlachtungen inklusive Zerlegung(2016: 424.000 Mio.). Das geringere Wachstum der Schweineschlachtungen außerhalbDeutschlands ist auf eine Schwäche im dänischen Markt zurückzuführen. Hier sankdas Schlachtaufkommen insgesamt im Markt um rund fünf Prozent, Tönnies ist auchhier besser als der Markt. Insgesamt liegt die Exportquote des Unternehmens beirund 50 Prozent.Für das laufende Geschäftsjahr und die mittelfristige Entwicklung sieht sichTönnies gut aufgestellt. "Wir wachsen stabil, auch gegen den Markttrend. Ichblicke zuversichtlich nach vorne, auch wenn der Preisdruck und der Wettbewerb inden vergangenen Monaten nochmals deutlich zugenommen haben", sagt Andres Ruff,Geschäftsführer der Tönnies Holding."Wir wollen auf diesen positiven Entwicklungen aufbauen. Die neuformierteHolding-Geschäftsführung hat die letzten Monate genutzt, um dieUnternehmensstrategie weiter zu fokussieren. "Wir sind hungrig auf Erfolg", sagtAndres Ruff. Im Fokus der Unternehmensführung rücken für das laufendeGeschäftsjahr insbesondere die Themen Internationalisierung, Konsolidierung,Kosten und Nachhaltigkeit.Zur Umsetzung dieser strategischen Schwerpunkte wurden die Verantwortlichkeitender Unternehmensgruppe neu strukturiert. Die Gesamtverantwortung derUnternehmensgruppe tragen Holding-Geschäftsführer Clemens Tönnies und AndresRuff. Um die Strategie der Internationalisierung erfolgreich umzusetzen, leitetFrank Duffe zukünftig diese Schlüsselfunktion. Zusätzlich verantwortet Duffe dieThemen Ingredients und Petfood. Karl-Heinz Schlegel, bisher Vorstand Convenienceübernimmt die Verantwortung für den Bereich Meat Deutschland mit den BereichenSchwein und Rind. Jörn Evers, bisher Vertriebsgeschäftsführer Convenienceübernimmt den Vorstand des Unternehmensbereichs Convenience. "Wir sindüberzeugt, damit die Voraussetzungen für den zukünftigen Erfolg zu schaffen",sagt Clemens Tönnies.Einen wichtigen Themenschwerpunkt stellt zudem die Nachhaltigkeitsstrategie desUnternehmens dar, die aktuell weiter ausgebaut wird. Für das Unternehmen hat einressourcenschonendes Energie- und Rohstoffmanagement bereits seit JahrenPriorität. Mit den Landwirten arbeitet Tönnies zudem an nachhaltigen Lösungen inden Bereichen Haltung, Transport und Schlachtung. Hierzu arbeitet die TönniesForschung bereits seit vielen Jahren an Projekten, um die wissenschaftlichenGrundlagen für die gesellschaftlichen Diskussionen zu legen und einen Beitrag zuleisten, die Bedingungen der Nutztierhaltung stetig zu verbessern.Eine weitere Ausbaustufe dieses Engagements und der Dialogbereitschaft ist eineneu gestartete Online-Plattform. Unter www.toennies-tierschutz.de zeigt Tönniesnicht nur sein Selbstverständnis von Tierschutz und Tierwohl in der Umsetzung.Dies ist auch der Startschuss für eine neue Dialogoffensive: Tönnies führt denDialog mit Stakeholdern und der Öffentlichkeit zu allen relevanten Themen rundum seine Geschäftstätigkeit.Über Tönnies:Tönnies ist als mehrstufiges Unternehmen der Lebensmittelbranche weltweit tätig.Die sechs Geschäftsfelder sind Meat, Convenience, Sausages, Ingredients,Logistics und International. Das 1971 gegründete Familien-Unternehmen befasstsich im Kerngeschäft mit der Schlachtung, Zerlegung, Verarbeitung und Veredelungvon Schweinen, Sauen und Rindern.Weiteres Bildmaterial der Jahrespressekonferenz 2018 finden Sie hier:https://seafile.cyrano-intern.de/d/c445d966edPressekontakt: Dr. André VielstädteLeiter UnternehmenskommunikationTel: 05242/961-5338Mobil: 0152/22666189E-Mail: andre.vielstaedte@toennies.deOriginal-Content von: Tönnies, übermittelt durch news aktuell