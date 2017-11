Tönjes und Lange führen den Initiativkreis Ruhr weitere zwei Jahre (FOTO)

Essen (ots) -- Vollversammlung stimmt einstimmig für die Wiederwahl derModeratoren bis Ende 2019- Neue starke Einheiten für die Leitthemen Bildung und Gründungen- Positive Bilanz der ersten AmtszeitDer Initiativkreis Ruhr wird auch in den kommenden beiden Jahrenvon Bernd Tönjes, Vorstandsvorsitzender der RAG Aktiengesellschaft,und Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes derNATIONAL-BANK Aktiengesellschaft, geführt. Bei derHerbstvollversammlung des Initiativkreises Ruhr in Essen wählten diePersönlichen Mitglieder am heutigen Samstag, 18. November, einstimmigTönjes und Lange für eine weitere Amtszeit vom 1. Januar 2018 bis zum31. Dezember 2019 als Moderator und Co-Moderator. Erstmals in derGeschichte des Initiativkreises Ruhr wurden damit beide Moderatorenfür eine zweite Amtszeit berufen.Tönjes (61) und Lange (54) dankten den Mitgliedern desInitiativkreises Ruhr für das Vertrauen. "Wir verstehen unsereWiederwahl auch als einen klaren Auftrag, die etablierten Projektefortzuführen und die jungen Aktivitäten des Initiativkreises im Sinneunseres Leitmotivs 'Gemeinsam für ein junges Ruhrgebiet' konsequentweiterzuentwickeln", sagte Tönjes. "Neben dem Klavier-Festival Ruhrals dem kulturellen Leitprojekt und dem Klimaprojekt InnovationCityRuhr werden wir deshalb die Leitthemen Bildung und Gründungen weiterintensiv vorantreiben", betonte Lange.Zwei Beispiele dafür sind Dr. Britta L. Schröder und Dr. ChristianLüdtke. Sie verstärken als neue Kräfte den Initiativkreis:Geschäftsführerin für Stiftung TalentMetropole Ruhr gGmbH Dr.Britta L. Schröder hat zum 1. November in der StiftungTalentMetropole Ruhr gGmbH, unter deren Dach der Initiativkreis seineBildungsaktivitäten bündelt, ihre Arbeit als neue Geschäftsführerinaufgenommen. Ihre besondere Aufgabe liegt darin, weitere Unterstützerund zusätzliche Geldmittel für die Bildungsaktivitäten zuerschließen. Ein Ziel ist es, auch Unternehmen außerhalb desInitiativkreises als Partner für die Stiftung TalentMetropole RuhrgGmbH zu gewinnen. Dies wird durch die neue, als gemeinnütziganerkannte Gesellschaft möglich. Schröder hatte zuvor alsGeschäftsführerin der Bürgerstiftung Düsseldorf umfassende Erfahrungim Aufbau von Stiftungen und in der Akquisition von Mittelngesammelt.Gründerkoordinator Ruhr hat seine Arbeit aufgenommenAuch Dr. Christian Lüdtke hat als neuer Gründerkoordinator Ruhrseine Arbeit bereits begonnen. Als direkter Ansprechpartner fürGründer und Schnittstelle zur etablierten Wirtschaft treibt er denAusbau des Startup-Ökosystems in der Region voran. Gemeinsam mit demGründerfonds Ruhr, der mehr als 30 Millionen Euro Risikokapital fürinnovative Startups bereitstellt, wird der Gründerkoordinator Ruhrvon Januar 2018 an seinen Sitz auf dem Welterbe Zollverein haben. Dieneue zentrale Anlaufstelle der Ruhr-Wirtschaft für innovativeStartups im dortigen "Haus 5" ist ein wesentlicher Baustein derGründerallianz Ruhr, die vom Initiativkreis Ruhr und den Initiatorenvon "Glückauf Zukunft!" - RAG-Stiftung, RAG Aktiengesellschaft undEvonik Industries AG - getragen wird."Das Ruhrgebiet hat auf den Feldern Bildung und Firmengründungenein enormes Potenzial", so Tönjes. "Wir wollen die Fachkräfte und dieJungunternehmer von Morgen finden und fördern. Wie schon beiInnovationCity und dem Klavier-Festival schaffen wir mit der StiftungTalentMetropole Ruhr gGmbH und der Gründerallianz Ruhr nun neuestarke Einheiten. An ihrer Spitze stehen kompetenteFührungspersönlichkeiten mit großer Eigenverantwortung, die direkt anDirk Opalka, Geschäftsführer der SteuerungsgesellschaftInitiativkreis Ruhr GmbH, berichten. Damit stellen wir die LeitthemenBildung und Gründungen noch professioneller für eine erfolgreicheZukunft auf."InnovationCity und Klavier-Festival sind ErfolgsbeispieleDie beiden Moderatoren zogen eine positive Bilanz ihrer erstenAmtszeit. InnovationCity Ruhr werde auf 20 weitere Quartiere in derRegion ausgerollt, die dem Beispiel Bottrop folgen. DasKlavier-Festival erfreue sich großer Beliebtheit mit jährlichdeutlich mehr als 50.000 Besuchern. Die TalentTage Ruhr 2017 hättenals Deutschlands größte Leistungsschau der Bildung mit rund 140Veranstaltungen in 26 Städten des Ruhrgebiets eine neue Rekordmarkeerreicht. Und im Leitthema Gründungen seien mit dem Start desGründerfonds und dem Gründerkoordinator sowieVeranstaltungskooperationen wie dem RuhrSummit als größtemStartup-Treffen der Region neue Pflöcke eingeschlagen worden."Das Ruhrgebiet wird noch allzu oft als Defizitregion definiert",sagte Lange. "Dabei ist es eine Chancenregion auf dem Sprung. Hierherrscht insbesondere unter Firmengründern eine echteAufbruchstimmung. Diesen Schwung werden wir weiterhin mit großemEinsatz befördern."Social-Media-Aktion hat 11.000 Abonnenten gewonnenAn neuen Lösungen aus Sicht junger Menschen arbeitet der von denModeratoren ins Leben gerufene "Junge Initiativkreis Ruhr". DieGruppe aus Nachwuchsführungskräften der Mitgliedsunternehmen hat alsersten Schritt die Social-Media-Aktion #läuftimruhrgebiet entwickelt.Sie lenkt mit pfiffigen Motiven über die sozialen Netzwerke Facebook,Twitter und Instagram sowie der Website www.dasruhrgebiet.de denBlick auf die vielen positiven und überraschenden Seiten der Region.Allein auf Facebook hat #läuftimruhrgebiet seit dem Start im April2017 rund 11.000 Abonnenten gewonnen.Initiativkreis setzt sich für Gelingen der Ruhrkonferenz ein"Die Basis für den künftigen Erfolg des Ruhrgebiets ist seinindustrieller Kern mit international starken Hightech-Unternehmen",betonte Tönjes. "Für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum braucht dasRuhrgebiet aber Investitionen, vor allem in die Verkehrs- undDateninfrastruktur, in die Revitalisierung von Industrieflächen, inattraktive Wohnquartiere und nicht zuletzt in Bildung." Deshalb werdesich der Initiativkreis Ruhr aktiv für ein Gelingen der von derLandesregierung geplanten Ruhrkonferenz einsetzen, so Tönjes: "DieRuhrkonferenz kann der Region einen spürbaren Schub bringen. Hierbleiben wir mit Blick auf die neue Landesregierung, die künftigeBundesregierung und die Europäische Union am Ball. Dabei setzen wirauf einen weiterhin engen Austausch."Über den Initiativkreis RuhrDer Initiativkreis Ruhr ist ein Zusammenschluss von mehr als 70führenden Wirtschaftsunternehmen und Institutionen. Sie beschäftigenzusammen etwa 2,25 Millionen Menschen weltweit und generieren einenglobalen Umsatz von rund 630 Milliarden Euro. Ziel desInitiativkreises Ruhr ist es, die Entwicklung des Ruhrgebietsvoranzutreiben und seine Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit zustärken. 