Tödlicher Pflegenotstand / Kommentar von Susanne Leinemann zum Personalmangel in der Charité

Berlin (ots) - Ein krebskrankes Kind ist gestorben - womöglich auch, weil in derentscheidenden Nacht das Klinikbett auf der Spezialstation gefehlt hat. Zu wenigPersonal. Noch sind die Umstände unklar, doch dass das Kinderkrebszentrum derCharité schon seit einiger Zeit massiv unter dem Pflegenotstand leidet, istlänger bekannt. Im Dezember 2019 verfügte die Kinderonkologie für knapp zweiWochen einen Aufnahmestopp für die kleinen Patienten. Warum? Von 50Pflegestellen waren zehn unbesetzt, dazu kam ein erhöhter Krankenstand. "Es wärefahrlässig gewesen, in solcher Situation dennoch Patienten aufzunehmen, ohne sieadäquat versorgen zu können", erklärte der Personalratschef der Charité, JörgPawlowski. Aber nun zeigt sich mit dieser Tragödie möglicherweise: Es istgenauso fahrlässig, die Patienten nicht aufzunehmen.Wir vertrauen unseren Kliniken, dass sie - zumindest wenn es ernst wird - füruns da sind. Doch wer zuletzt mal auf einer Kinderstation war, der erlebteeindringliche Szenen: Jedes Bett ist gefüllt, womöglich wird noch ein Zusatzbettan die Flurwand geschoben, damit ein weiterer Patient hineinpasst. DiePflegekräfte hetzen von einem Fall zum nächsten. Werden die Fälle komplexer,dann bleibt kaum mehr Zeit. Da kann einem Angst und Bange werden."Das deutsche Gesundheitssystem hat ein ernsthaftes Problem", sagt SteffenKrach, Berlines Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung. Personalmangelsei nicht nur ein Thema in der Hauptstadt, sondern bundesweit. Die Charité undihre Mitarbeiter leisteten hervorragende Arbeit, trotz des Mangels. Doch dannwird er deutlich: "Die Klinik muss gewährleisten, dass so drastische Situationenwie ein temporärer Aufnahmestopp in der Kinderonkologie im Dezember 2019 nichtmehr vorkommen." Der neue Charité-Chef Heyo Kroemer hat einen schweren Einstand- in diesen schwierigen Zeiten.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4513744OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell