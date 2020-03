"Tödlicher Akkord": Neuer Erzgebirgskrimi im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) - Im zweiten Erzgebirgskrimi mit dem Titel "Tödlicher Akkord"ermittelt Hauptkommissar Robert Winkler (Kai Scheve) im Umfeld desBergmannsorchesters Schneeberg. Gesendet wird der Film im ZDF am Samstag, 7.März 2020, um 20.15 Uhr (in der ZDFmediathek ab Freitag, 6. März 2020). Das Buchschrieben Leo P. Ard und Rainer Jahreis. Regie führt Ulrich Zrenner. In weiterenHauptrollen spielen Lara Mandoki, Teresa Weißbach und Andreas Schmidt-Schaller.Die Landschaftsarchitektin Katja Hartmann wird erschlagen im Wald gefunden.Hauptkommissar Robert Winkler, der nach längerer Zeit in Bremen nun in seineralten Heimat wieder Fuß fassen will, und seine Kollegin Karina Szabo (LaraMandoki) ermitteln im Kreis der Bergkapelle Schneeberg, in der Katja Hartmannals Hornistin spielte. Bei der Befragung der Orchestermitglieder rücken einigeMusikerkollegen in den Fokus der Ermittlung. Sowohl Heidi Köhler (EstherZimmering), die wie Katja das Tenorhorn spielt, als auch Thomas Majewski(Florian Panzner), Tubaspieler und jähzorniger Ex-Freund von Katja, hatten sichmit dem Mordopfer gestritten. Großbauer Manfred Schüppel (Alexander Hörbe)spielt die große Pauke und fühlte sich von der Öko- und Tierschutz-AktivistinKatja in seiner Existenz bedroht.Das Ehepaar Constanze und Peter Wiese (Katharina Lorenz, Tim Bergmann) hat auseiner kleinen Manufaktur ein international erfolgreiches Unternehmen fürBlechblasinstrumente aufgebaut. Nichtsdestotrotz legen sie Wert aufTraditionspflege und sind beide Mitglieder der Bergmannskapelle. Langeverheimlichen sie den Ermittlern, dass sie Katja nicht nur mit der Gestaltungdes Parks um ihre Villa beauftragt hatten, sondern mit ihr auch oft zu drittüber die Grenze ins tschechische Karlsbad gefahren sind.Als es bei der Generalprobe zum alljährlichen groß gefeierten "Bergstreittag"ein weiteres Opfer gibt, spitzen sich die Ereignisse im nur scheinbaridyllischen erzgebirgischen Hügelland zu.Ansprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100,und über http://presseportal.zdf.de/presse/erzgebirgskrimiPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/erzgebirgskrimi-toedlicher-akkord/Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/wKa/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4536966OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell