'Tödliche' Gefahr durch Hitzewelle - nicht nur für alte Menschen

München (ots) - Wir erfahren es zurzeit täglich aus den Medien:die Hitzewelle ist gerade für alte Menschen eine tödliche Gefahr.Konzentrationsprobleme erhöht die ohnehin hohe Anzahl der ofttödlichen Unfälle in Haus und Garten.Wie 'tödlich' so ein Haushaltsunfall auch für Angehörige oderBekannte werden kann, die sich um einen alten Menschen kümmern, zeigtder Fall Manfred Genditzki.Herr Genditzki ist seit 5. September 2012 als Mörder rechtskräftigverurteilt und bereits seit 26. Februar 2009 hinter Gittern. Dies,obwohl die Obduktion der verstorbenen 87jährigen, die in ihrerBadewanne ertrunken war als Fazit feststellte, dass "ausrechtsmedizinischer Sicht keine zwingenden Anhaltspunkte für dieMitwirkung fremder Hand in Bezug auf das Hineinkommen ins Wasser"gefunden werden konnten.Weiter: "Gegen die Freigabe der Leiche bestehen ärztlicherseitskeine Bedenken."Der bayerische SPD-Abgeordnete Franz Schindler lud am 26. Juli,nach intensiver Beschäftigung mit diesem Fall, zu einemPressegespräch in den bayerischen Landtag, bei dem er seine Zweifelan dem rechtskräftigen Schwurgerichtsurteil erläuterte. DasPressegespräch ist in voller Länge hier zu sehen:https://youtu.be/vuLc6QoaLtYEine der Verteidigerinnen von Herrn Genditzki, Regina Rick,erläutert, wie schwierig und wie teuer ein Wiederaufnahmeverfahrenwerden kann. Erst nach fünf Jahren zeichnet sich Möglichkeit einesneuen Beweismittels ab, das für ein Wiederaufnahmeverfahrenerforderlich ist.Die Verurteilung als Mörder zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe- auch ohne Beweise oder aussagekräftige Indizien - war für dieMünchner Justiz wesentlich einfacher.