Tödlich / Jens Kleindienst zu deutschen Waffenexporten

Mainz (ots) - Nicht jedes gute Geschäft ist politisch willkommen. Die Zahlen zuden Rüstungsexporten belegen, dass Tötungswerkzeug aus deutschen Waffenschmiedenweltweit begehrt bleibt. Öffentlich freut sich darüber niemand in der Regierung.Stattdessen gehen die Verantwortlichen in Verteidigungsstellung undrechtfertigen sich mit Bündnisverpflichtungen und dem Hinweis, dass man ja nochviel mehr hätte genehmigen können. Beides ist nicht falsch. Und dennoch muss derBlick auf die Geschäfte ein kritischer sein. Gehen wir ins Detail. Gegen dieAusrüstung der ungarischen Armee - das Land hat 2019 am meisten bestellt - istnichts einzuwenden. Ungarn ist Mitglied der EU und der Nato und steht, andersals der Nato-Partner Türkei, nicht mit Truppen in feindlicher Absicht in einemNachbarland. Dagegen mischen Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate imJemen-Krieg mit. Dennoch konnten sie 2019 Material ordern. Das ist verwerflich,auch wenn es sich nicht um Kriegsgut handeln sollte, das im Jemen tötet (fallssich das überhaupt ausschließen lässt). Ein Hauptakteur im Jemen, Saudi-Arabien,steht seit der staatlich verordneten Ermordung des Regimekritikers Khashoggi aufder schwarzen Liste. Aber das genügt nicht. Deutsche Waffenexporte in den NahenOsten sind - mit der Ausnahme Israel - moralisch und politisch hochtoxisch. Dassteht sogar im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Aber immer wieder gibt esAusreden und Ausnahmen. Dass die selbst ernannte Friedenspartei SPD es nichtschafft, das zu verhindern, ist bitter. Geschäfte mit Waffen mögen Jobs inDeutschland sichern, aber andernorts kosten sie Leben. Wann hört das endlichauf?