Todesursache Nr.1 in Deutschland / Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Hauptrisikofaktor Koronar-Atherosklerose ist umkehrbar (FOTO)

München (ots) -In Deutschland sterben jährlich 353.000 Menschen an den Folgen vonHerz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE).(1) Atherosklerose kann zur Bildungvon Plaques in den Arterien führen und ist die Hauptursache fürHerz-Kreislauf-Erkrankungen, die hierzulande häufigsteTodesursache.(1,2) Das sogenannte "schlechte" LDL (Low-DensityLipoprotein)-Cholesterin (LDL-C) ist einer der Hauptrisikofaktorenfür HKE und spielt bei der Bildung von Plaques eine zentraleRolle.(3)Was ist Atherosklerose?Atherosklerose ist eine ernstzunehmende Erkrankung, bei der dieArterien verstopfen.(2) Wenn sich bspw. zu viel Cholesterin an deninneren Arterienwänden ablagert, können sich Plaques bilden. Könnenu.a. die Cholesterinwerte im Blut nicht gesenkt werden, vermehren undvergrößern sich diese Plaques. Dadurch und durch weitere zelluläreProzesse verengt und verhärtet sich das Lumen der Arterie (der"Innenraum" der Arterie, durch den das Blut transportiert wird),sodass der Blutfluss und die Sauerstoffzufuhr zu wichtigen Organenvermindert werden. Plaques können sich auch von der Arterienwandablösen. Das Risiko von Blutgerinnseln wird dadurch erhöht, wasHerzinfarkte und Schlaganfälle zur Folge haben kann.(4)Welche Ursachen hat eine Atherosklerose?Atherosklerose kann jeden treffen. Sie entwickelt sich langsam unddie Entstehung von Plaques beginnt manchmal schon im Kindesalter -wobei die konkreten Ursachen häufig nicht bekannt sind.(5) Sowohlgenetische Faktoren als auch der Lebensstil können das Risiko füreine Atherosklerose erhöhen.- hohe Cholesterinwerte- hoher Blutdruck- Diabetes- familiäre Vorbelastung bzgl.Atherosklerose und HKE- zunehmendes Alter- Rauchen- ungesunde Ernährung- Bewegungsmangel- Übergewicht- übermäßiger Alkoholkonsum- südasiatische, afrikanische oder afrikanisch-karibischeAbstammung(2)Welche Rolle spielt Cholesterin?LDL-C ist aufgrund seines Einflusses auf die Bildung von Plaqueseiner der Hauptrisikofaktoren für HKE.(3) Das Wissen um die Bedeutunghoher LDL-C-Werte für die Entstehung von Herzinfarkten oderSchlaganfällen sollte deren Diagnose und Behandlung vereinfachen.Allerdings kennen die meisten Menschen ihre Cholesterinwerte garnicht, obwohl diese mit Hilfe eines einfachen Tests überprüft werdenkönnen. Trotz einer maximal dosierten Statintherapie erreichen inDeutschland 173.000 Patienten keine adäquate Senkung desLDL-C-Spiegels (unter 160 mg/dl).(6) Bei Patienten mit hohemkardiovaskulärem Risiko sollte der LDL-C-Wert sogar unter 100 mg/dlund bei Patienten mit sehr hohem kardiovaskulärem Risiko unter 70mg/dl liegen.(7)Welchen Einfluss hat Cholesterin auf kardiovaskuläre Erkrankungen?Atherosklerose ist die Hauptursache fürHerz-Kreislauf-Erkrankungen, die deutschlandweit häufigsteTodesursache.(1) Die geschätzten Gesamtkosten für die Behandlungkardiovaskulärer Erkrankungen lagen im Jahr 2014 allein inDeutschland bei 37,4 Milliarden Euro.(8) Prävention durch einegesunde Lebensweise kann das Risiko für das Auftretenkardio-vaskulärer Ereignisse reduzieren.(2) Es ist sogar bekannt,dass niedrige LDL-C-Werte in Bezug auf HKE präventiv wirken.(9)Allerdings ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass sie einenhohen Cholesterinspiegel haben.Einige der Patienten mit identifizierten Risikofaktoren, wie hohenCholesterinwerten, benötigen eine Behandlung, um das Risiko für dasAuftreten kardiovaskulärer Ereignisse zu minimieren. Die oftmals"stille" bzw. asymptomatische Behandlung, die vor dem Auftreten eineskardiovaskulären Ereignisses stattfindet, wird als Primärpräventionbezeichnet. Bei der Sekundärprävention hingegen liegt der Fokus aufder Behandlung von Patienten, die bereits ein solches Ereignis hatten- mit dem Ziel das Auftreten weiterer zu verhindern.Sobald bei einem Patienten eine koronare Herzerkrankung (z. B.Angina pectoris oder Herzinfarkt), eine zerebrovaskuläre Erkrankung(Schlaganfall oder transitorische ischämische Attacke) oder eineperiphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK - ein Zustand, bei demder Durchblutungsmangel aufgrund atherosklerotischer Plaques in denBeingefäßen zu Schmerzen beim Laufen führt) festgestellt wird,spricht man von der Diagnose "Herz-Kreislauf-Erkrankung".(2) DieSekundärprävention kann sehr kompliziert und teuer sein und dasRisiko eines weiteren kardiovaskulären Ereignisses ist relativ hoch.Eine von vier Personen, die bereits einen Schlaganfall hatte, wirdinnerhalb von fünf Jahren erneut einen Schlaganfall erleiden.(10) Einkardiovaskuläres Ereignis kann auch das psychische Wohlbefinden vonPatienten beeinflussen, da sie z. T. ihren Lebensstil umstellenmüssen und unter Angstzuständen und Depressionen leiden können.(11)Dies kann sich auch auf deren Familien auswirken.Wie entsteht eine Atherosklerose?1. Die LDL-C-Partikel lagern sich an der Arterienwand ab undMakrophagen (weiße Blutzellen, die beschädigte oder tote Zellenaufnehmen) häufen sich an.2. Das LDL-C wird von den Makrophagen aufgenommen. Auf diese Weisebilden sich Schaumzellen (cholesterinbeladene Makrophagen) undes entstehen sogenannte "Fettstreifen" in der Arterienwand.3. Als Schutzreaktion darauf verdickt sich die Arterienwand, esentstehen "Beulen". Fibröse Plaques entwickeln sich.4. In einem fortgeschrittenen Stadium beginnt sich der "Innenraum"der Arterie durch diese Plaques zu verengen.5. Ein akutes kardiovaskuläres Ereignis kann eintreten, wenn sichGerinnsel an den Plaques bilden und diese die Arterieverstopfen. Solche Gerinnsel können sich loslösen und in diePeripherie geschwemmt werden, wo sie arterielle Embolienauslösen, die sich z. B. als Schlaganfall äußern können.(4)Wie wird Atherosklerose behandelt?Um die richtige Therapieoption bei Atherosklerose zu finden, istes wichtig, das individuelle kardiovaskuläre Risiko durch denbehandelnden Arzt bestimmen zu lassen. Dabei werden sowohlbeeinflussbare Faktoren (Cholesterinwerte, Blutdruck, Gewicht,Raucherstatus) sowie nicht-beeinflussbare Faktoren (Alter,Geschlecht, Herkunft, familiäre Vorgeschichte und weiteregesundheitliche Bedingungen) berücksichtigt.(2,9)Eine Änderung des Lebensstils, z. B. durch Rauchstopp, einegesündere Ernährung, regelmäßige Bewegung und das Halten einesgesunden Körpergewichts, können das Risiko für die Entwicklung einerAtherosklerose reduzieren und eine Verschlechterung verhindern.(11)Auch eine medikamentöse Behandlung kann das Risiko für Herzinfarktund Schlaganfall verringern.Statine sind der Therapiestandard zur Senkung des LDL-C und zurVerlangsamung des atherosklerotischen Prozesses.(9) Für Patienten mitStatinunverträglichkeit oder Patienten, die neben Statinen eineweitere, lipidsenkende Therapie benötigen, stehen weitere Optionenwie Ezetimib und PCSK9-Hemmer zur Verfügung.(9) Neue Daten einerklinischen Studie zeigen, dass es sogar möglich ist,atherosklerotische Plaques zurückzubilden.(12)Über AmgenAmgen ist ein weltweit führendes unabhängigesBiotechnologie-Unternehmen, das mit knapp 18.000 Mitarbeitern in mehrals 75 Ländern weltweit seit über 35 Jahren vertreten ist. 