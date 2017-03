Stuttgart (ots) -Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Todesfalle Kohlenmonoxid - das gefährliche Gas bedroht Menschenöfter als gedachtKohlenmonoxid kann man weder sehen noch schmecken oder riechen. Wodas Gas in erhöhter Konzentration auftritt, wirkt es tödlich.Dunstabzugshauben, Gasthermen, Ölheizungen und offene Kamine sindpotentielle Kohlenmonoxid-Quellen. "Marktcheck" berichtet von zweiFrauen, die eine Kohlenmonoxid-Vergiftung nur knapp überlebt haben.Urlaubs-Mafia - wenn es die gebuchte Ferienwohnung gar nicht gibtUnter seriöse Ferienhausvermieter mischen sich derzeit immer mehrBetrüger. Mit falschen Anzeigen werben sie für Häuser, die es nichtgibt. Teilweise verschaffen sie sich sogar Zugang zu bestehendenBenutzerkonten und machen Kasse mit Wohnungen anderer. Auch FamilieBauer aus Kaiserslautern zählt zu den Geschädigten.Versandapotheken - sind Preise und Beratung besser als in derApotheke vor Ort?Mehr als 40 Prozent der Deutschen kaufen Medikamente und andereProdukte mittlerweile in Versandapotheken. Wie unterscheiden sichdiese hinsichtlich Preis, Beratung und Service? Und wie schneiden sieim Vergleich mit der klassischen Apotheke vor Ort ab? "Marktcheck"macht den Test.Sekt versus Champagner - sind teure Schaumweine wirklich besser?Schaumweine stehen hoch im Kurs. Doch worin unterscheiden sichSekt und Champagner und woran erkennt man ihre Qualität? "Marktcheck"vergleicht Markenprodukte und Schaumweine aus dem Discounter undklärt über Unterschiede bei Herstellung und Bezeichnung auf.Frühjahrs-Check für das Auto - was muss sein, was kann man sichsparen?Nach dem Winter werben viele Autowerkstätten mit sogenanntenFrühjahrs-Checks. Welche Leistungen beinhaltet der Service und waskann man davon selbst erledigen? Zusammen mit Auto-Experte ThorstenLink klärt "Marktcheck" auf.Tipp der Woche - Tüten wieder verschließenVerschiedene Methoden im Internet zeigen, wie man geöffnete Tütenwieder verschließen kann. "Marktcheck" probiert sie aus."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dieeinzelnen Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/marktcheck zu sehen. Fotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell