"Todesfalle Hochhaus": ZDFinfo über den Brand im Grenfell-Tower (FOTO)

Mainz (ots) -Am Himmel über London hingen am 14. Juni 2017 dichteRauchschwaden: Der Grenfell-Tower brannte. Ein Jahr späterrekonstruiert ZDFinfo in "Todesfalle Hochhaus - Der Brand imGrenfell-Tower" am Donnerstag, 7. Juni 2018, 20.15 Uhr, dieEreignisse jener Schicksalsnacht. Denn wie das Wohnhaus zurFlammenhölle werden konnte, in der über 70 Menschen ihr Lebenverloren, ist bis heute nicht restlos aufgeklärt. Feuerwehrleute,Brandschutzexperten und ein Überlebender kommen in der Dokumentationzu Wort. Außerdem wird die Frage aufgeworfen, ob ein derartigesInferno auch in Deutschland denkbar ist.Ein Jahr nach der Katastrophe im Grenfell-Tower streiten dieÜberlebenden, die Hinterbliebenen, die Stadtverwaltung und dieRegierung noch immer um die Verantwortlichkeit. Was bleibt, sindviele Fragen: Wie konnte das Feuer binnen weniger Minuten die Fassadehochschießen? Warum wurden die zuvor geäußerten Beschwerden über diemangelnden Brandschutzvorrichtungen nicht gehört?Auch in Deutschland war die Verunsicherung nach der Tragödie groß,Wohnblöcke wurden evakuiert. Die Regierung kündigte flächendeckendeFassadenprüfungen an. Da hierzulande allerdings anders gebaut werde,habe ein solches Feuer ohnehin keine Chance, hieß es. Doch weiß manwirklich, wie es um mögliche Brandgefahren in deutschen Wohnblöckensteht?ZDFinfo wiederholt "Todesfalle Hochhaus - Der Brand imGrenfell-Tower" am Mittwoch, 13. Juni 2018, 12.30 Uhr und 1.15 Uhr,sowie am Donnerstag, 14. Juni 2018, 6.15 Uhr, am Freitag 13. Juli2018, 7.00 Uhr, und am Samstag, 14. Juli 2018, 7.30 Uhr.