"Tod auf der Insel": ZDF zeigt neuen "Stubbe"-Krimi mit Wolfgang Stumph (FOTO)

Mainz (ots) -Wilfried Stubbe (Wolfgang Stumph), Hamburger Kommissar imRuhestand, kehrt auf den Bildschirm zurück: mit dem ZDF-Samstagskrimi"Stubbe - Tod auf der Insel" am 22. Dezember 2018, 20.15 Uhr. Bereitsab Freitag, 21. Dezember 2018, 10.00 Uhr, ist der Film in derZDFmediathek abrufbar.Vier Jahre nach seinem letzten Fall hat sich Stubbe mit seinemLeben als Pensionär noch immer nicht so recht arrangiert. Das ist fürseine Lebensgefährtin, die gefragte Kriminaltechnikerin Marlene(Heike Trinker), nicht einfach. Nach Stubbes Stent-Implantationbittet sie ihn im Spätherbst auf eine beschauliche Nordseeinsel,damit er herausfindet, wie ein Miteinander im Ruhestand aussehenkönnte. Ein schwieriges Unterfangen für Stubbe. Als die Leiche derehemaligen Inselbewohnerin Petra Brodersen (Cornelia Dörr) an denStrand gespült wird, ist der erfahrene Kriminalist wieder in seinemElement. Zumal dies der erste Mordfall für die beiden InselpolizistenJördis Meeske (Caroline Hanke) und Niklas Laab (Knud Riepen) ist.Unter der kritischen Beobachtung des vom Festland beordertenKriminalhauptkommis-sars Peer Voss (Jonas Hartmann) unterstützt derKommissar a.D. nur zu gern die jungen Polizisten. Im Laufe derErmittlungen erfährt Stubbe immer mehr über die Geheimnisse derInselbewohner und droht dabei zu vergessen, warum er eigentlich aufdas Eiland gekommen ist.Regie führte Oliver Schmitz, das Drehbuch schrieben ScarlettKleint, Alfred Roesler-Kleint und Michael Vershinin. In den weiterenRollen spielen Nina Petri, Ramona Kunze-Libnow, Jörg Pose, ElisabethBaulitz, Johannes Moss und andere.