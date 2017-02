Nach dem Tod: Wer zahlt die Bestattung? / Kaum jemand möchte sich mit dem Tod befassen und meist werden keine Vorkehrungen für die eigene Bestattung getroffen. Die DVAG gibt Tipps zur Vorsorge (FOTO)

Frankfurt (ots) -NACH DEM TOD: WER ZAHLT DIE BESTATTUNG?Jeden trifft es, aber kaum jemand möchte sich mit dem Tod undseinen Folgen befassen. Dabei wäre es später eine enorme Entlastungfür die Hinterbliebenen. Trotzdem werden meist keine oder zu wenigVorkehrungen für die eigene Bestattung getroffen. Die DVAG gibt Tippszur sinnvollen Vorsorge.Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrer Familie über das Sterbengesprochen? Den meisten fällt es schwer, den Tod zu thematisieren.Dabei kommt mit ihm eine Vielzahl an Aufgaben und Fragen auf dieHinterbliebenen zu, die man besser zu Lebzeiten geklärt hätte. Dennwer seine eigene Bestattung im Voraus plant, entlastet die Familiedeutlich - gerade in der ersten Trauerzeit. Doch laut einer aktuellenInnofact-Umfrage hat die Mehrheit der Deutschen noch keineVorbereitungen für ihre eigene Bestattung getroffen. Und wer darübernachdenkt, äußert sich meist lediglich über die Bestattungsart. "Zurguten Vorsorge gehören Gespräche innerhalb der Familie, eineBestattungsverfügung und eine Sterbegeldversicherung", raten dieExperten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG). DerVersicherungsschutz sichert Hinterbliebene vor hohen Kosten ab, dieBestattungsverfügung dokumentiert Wünsche des Verstorbenen.Hinterbliebene müssen für Kosten aufkommenBis 2003 zahlten die gesetzlichen Krankenkassen beim Tod einesVersicherten das sogenannte Sterbegeld an die Hinterbliebenen aus, umdie Kosten einer Bestattung aufzufangen. Einst lag es bei rund 3.000Euro und wurde dann immer weiter reduziert, bis es 2004 komplettabgeschafft wurde. Seitdem müssen die nächsten Angehörigen die Kostentragen, selbst wenn sie zu Lebzeiten keinen Kontakt mehr zu demVerstorbenen hatten. Und eine Bestattung kann teuer werden: DieGesamtkosten allein für eine völlig anonyme Sargbestattung liegenlaut aktuellen Zahlen der Stiftung Warentest schon bei rund 3.000Euro, eine einfache Urnenbestattung kostet fast 6.000 Euro und eineeinfache Sargbestattung bereits rund 8.000 Euro.Dank Sterbegeldversicherung in Würde bestattet werdenSind die Angehörigen nicht zahlungsfähig oder gibt es keine nähereVerwandtschaft mehr, erstattet das zuständige Sozialamt die Ausgaben.Allerdings sind die Leistungen dieser sogenannten Sozialbestattungbegrenzt. "Wer sichergehen möchte, dass er so beerdigt wird, wie eres sich vorstellt, sollte eine Sterbegeldversicherung abschließen",raten die DVAG-Experten. Hierbei zahlt derjenige, der vorsorgt, inder Regel einen monatlichen Beitrag für einen festgelegten Zeitrauman die Versicherung. Im Todesfall erhalten seine Angehörigen dann dievorher vereinbarte Summe. "Auch wenn der Todesfall früher alserwartet eintritt, zum Beispiel nach fünf Versicherungsjahren, wirddie entsprechende Summe ausgezahlt", erklären die DVAG-Experten.Worauf ist bei Bestattungen zu achten?- Der Bestatter muss innerhalb von 48 Stunden gewählt werden- Erdbestattungen sind ohne weitere Formalitäten möglich. Andere, zumBeispiel Seebestattungen, bedürfen Genehmigungen- Preise und Qualität der Bestattungsunternehmen variieren stark.Darum sind Vergleiche angebracht und nicht pietätlos- Hinterbliebene müssen die Wünsche des Verstorbenen beachten, auchwenn er sie nur mündlich geäußert hat- Für mehr Klarheit über die Durchführung sorgt eineBestattungsverfügung: Vordrucke gibt es im InternetÜber die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)Mit rund 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung ca. 6 Millionen Kunden rund um die ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!" Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten findenSie unter www.dvag.de.Pressekontakt:Ihre Deutsche VermögensberatungDeutsche Vermögensberatung AGMünchener Straße 160329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Verm?gensberatung AG, übermittelt durch news aktuell