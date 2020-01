"Tod im Sommerhaus": ZDFinfo über ein schwedisches Drama (FOTO)

Mainz (ots) - Im Jahr 2016 sorgte der "Sommerhaus-Mord" in Schweden für großesAufsehen. Ein älterer Mann wurde im Schlaf erstochen, seine Frau schwerverletzt. Der Tatverdacht fiel auf die Tochter und deren Freund. Am Montag, 6.Januar 2020, ab 20.15 Uhr rekonstruiert der Journalist und Filmemacher NilsBergmann das Verbrechen in der ZDFinfo-Doku "Tod im Sommerhaus - Einschwedisches Drama". Er analysiert, wie aus der Sozialarbeiterin und sechsfachenMutter Johanna Möller eine der bekanntesten Verbrecherinnen Schwedens werdenkonnte.In einer Nacht im August 2016 ging bei der schwedischen Polizei ein Notruf ein.Das Ehepaar Möller war im Schlaf von einem bewaffneten Angreifer überraschtworden. Der 68-jährige Göran überlebte den brutalen Angriff nicht. Schon baldgerieten seine Tochter Johanna Möller und deren Freund Mohammad ins Visier derErmittler. Die Presse stürzte sich auf den Fall und folgte dem Paar auf Schrittund Tritt.Die erste Folge "Heimtückisches Verbrechen" beschäftigt sich um 20.15 Uhr mitder Beziehung der beiden Tatverdächtigen und deren Persönlichkeiten. ImAnschluss untersucht "Dunkle Vergangenheit" (21.15 Uhr) Johanna MöllersLebensgeschichte. In der dritten und letzten Folge "Der Prozess" geht es um22.15 Uhr um die Gerichtsverhandlung. Anhand von Original-Tonaufzeichnungenwerden Johanna Möllers zum Teil verstörende Aussagen während des Prozessesdokumentiert.ZDFinfo wiederholt alle drei Folgen von "Tod im Sommerhaus - Ein schwedischesDrama" am Montag, 13. Januar 2020, ab 8.00 Uhr. In der ZDFmediathek sind dieFolgen ab Montag, 6. Januar 2020, 10.00 Uhr, verfügbar.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100,und über https://presseportal.zdf.de/presse/todimsommerhausPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-in-zdfinfohttps://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4483013OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell