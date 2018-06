"Tod in Bad Kleinen": ZDFinfo über das letzte Gefecht der RAF (FOTO)

Mainz (ots) -Der Name eines kleinen Ortes in Mecklenburg-Vorpommern steht fürdie größte Panne des Staates im Kampf gegen die RAF - und zugleichfür deren Ende. In der ZDFinfo-Doku "Tod in Bad Kleinen - Das letzteGefecht der RAF" am Dienstag, 26 Juni 2018, 21.45 Uhr, rekapitulierendie Filmautoren Bernd Reufels und Julia Zipfel die Ereignisse um dieFestnahme der RAF-Terroristen Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams.Am 27. Juni 1993 warten 55 Polizeibeamte am Bahnhof der KleinstadtBad Kleinen auf ihren Einsatz. Sie sollen die RAF-TerroristenWolfgang Grams und Birgit Hogefeld verhaften. Den Hinweis auf dasTreffen gab ein V-Mann. Doch obwohl der Einsatz minutiös geplant ist,geht der Zugriff schief: Wolfgang Grams liefert sich einenSchusswechsel mit den Polizisten. Was als große Erfolgsgeschichtebeginnt, endet in einer Tragödie. Sie fordert das Leben des GSG9-Beamten Michael Newrzella und das von Wolfgang Grams und führt zumRücktritt des Bundesinnenministers sowie zur Entlassung desGeneralbundesanwaltes.Ein wahres Erdbeben für die deutschen Sicherheitsbehörden - auchweil die Presse zu recherchieren beginnt und auf Ungereimtheitenstößt. Widersprüchliche Aussagen von Zeugen und Behörden schürenSpekulationen darüber, ob Grams sich tatsächlich selbst erschossenhabe oder durch zwei GSG 9-Beamte getötet wurde.ZDFinfo wiederholt "Tod in Bad Kleinen - Das letzte Gefecht derRAF" am Dienstag, 3. Juli 2018, 23.15 Uhr, sowie am Dienstag, 31.Juli 2018, 23.15 Uhr.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/badkleinenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell