Tocvan schließt Bohrungen der Phase eins ab und berichtet über Neuigkeiten

Quelle: IRW Press

Calgary, Alberta, Kanada – 22. Dezember 2020. Tocvan Ventures Corp. (CSE: “TOC”) (“Tocvan” oder das “Unternehmen”) berichtet erfreut über den Abschluss seines ersten Bohrprogramms (das “Programm”) auf dem Gold-Silber-Projekt Pilar in Sonora, Mexiko. Insgesamt wurden 1.505 Meter an RC-Bohrungen (Bohrungen mit Umkehrspülung) in neun (9) Bohrlöchern niedergebracht. Alle Proben wurden an das Labor in Hermosillo geschickt. Die Ergebnisse werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung