Tocvan kündigt den Beginn der Feldarbeiten im Au-Ag-Projekt Pilar an

Quelle: IRW Press

Calgary, Alberta – 10. November 2021. Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64), freut sich, den Start der Feldarbeiten in seinem Gold-Silber-Projekt Pilar im mexikanischen Sonora bekannt zu geben. Aufbauend auf dem Erfolg des letzten Jahres will das Unternehmen die Mineralisierung an der Oberfläche durch Schürfgrabungen und Schlitzprobenahmen gefolgt von einer Reihe von Säulenlaugungstest anhand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung