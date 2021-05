Tocvan Ventures-Aktie: Derzeit nicht zu stoppen!

Die Tocvan Ventures-Aktie ist derzeit kaum zu stoppen. Seit gut einem Monat befindet sich das Papier des kanadischen Explorations- und Erschließungsunternehmens in einem kontinuierlichen Aufschwung. Lag der Kurs der Tocvan Ventures-Aktie vor einem Monat noch bei 0,4 Euro, ist er inzwischen auf knapp über 0,6 Euro gestiegen – ein Plus von 50 Prozent in nur vier Wochen! Die Aktionäre dürfte es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung