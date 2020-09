Tochterunternehmen von Micron Waste beginnt mit der Herstellung von Gesichtsmasken Made in Canada unter der Medical Device Establishment License

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, 21. September 2020 – Micron Waste Technologies Inc. („Micron“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MWM, Frankfurt: 7FM2), freut sich bekannt zu geben, dass sein hundertprozentiges Tochterunternehmen, Micron Technologies Inc. („Micron Technologies“), ein Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung in Kanada, seine 3-Lagen-Maskenherstellungsmaschine und die dazugehörige Anlage erhalten und installiert hat.

Das Unternehmen wird durch Micron Technologies Gesichtsmasken gemäß seiner Medical ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung