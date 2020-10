Tochtergesellschaft von Micron Waste stellt medizinische Gesichtsmasken der ASTM-Stufe 3 her

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 7. Oktober 2020 – Micron Waste Technologies Inc. (CSE: MWM, OTC: MICWF, Frankfurt: 7FM2) („Micron“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Micron Technologies Inc. („Micron Technologies“), ein Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung in Kanada, die Stufe-3-Zertifizierungsanforderungen (die „ASTM-Stufe-3-Anforderungen“) der F2100 – 19 Standard Specification for Performance of Materials Used in Medical Face ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung