Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz von PUF Ventures erhält Anbaulizenz von Health Canada

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -PUF Ventures Inc. ("PUF" bzw. das "Unternehmen") (CSE: PUF)(Frankfurt: PU3) (OTCPK: PUFXF), ein wachstumsorientiertes unddiversifiziertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf der internationalenCannabis-Branche, freut sich bekanntzugeben, dass seineTochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz, die AAA Heidelberg Inc., vonHealth Canada ihre Anbaulizenz (im Rahmen der gesetzlichen Regelungen"ACMPR" - Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations)erhalten hat. Mit dieser Lizenz hat PUF Ventures die Genehmigung, denAnbau von Cannabis in seiner überdachten Werksanlage in London,Ontario, in Angriff zu nehmen."Heute können wir enorm stolz auf unser Unternehmen und genausoauf unsere loyalen Unterstützer sein", sagte Derek Iany, Presidentund CEO von PUF Ventures Inc. "Die Anbaulizenz von Health Canada istein großer Erfolg, der PUF in die Lage versetzt, zu einem derführenden Cannabis-Anbieter für legale medizinische undFreizeitmärkte in Kanada und weltweit zu werden. Als Partner imCraftGrow-Programm der Canopy Growth Corporation freut sich dasUnternehmen schon auf die Zusammenarbeit mit CraftGrow, um den Marktmit hochwertigem Cannabis zu beliefern. Mit dem Einstieg in dieseaufregende nächste Phase des Wachstums geht es uns darum, unsereReichweite auf den Cannabis-Märkten im In- und Ausland auszubauen."Auf Grundlage der ACMPR-Anbaulizenz wird AAA Heidelberg mit derVorbereitung der ersten Ernte von hochwertigem medizinischen Cannabisbeginnen und PUF wird sich um den sofortigen Erwerb der übrigenEingentumsanteile an der Tochtergesellschaft bemühen.2017 ging PUF eine Partnerschaft mit Canopy Growth ein und tratdem CraftGrow-Programm seiner im Mehrheitsbesitz befindlichenTochtergesellschaft Tweed bei, um das medizinische Cannabis desUnternehmens zu vertreiben. Das CraftGrow-Programm stellt dieGeschichte, Marke und die einzigartigen Anbaumethoden jedes einzelnenHerstellers dar und verfolgt dabei das Ziel, ausgewählte Stämme vonhochwertigem Cannabis, die von den unterschiedlichen Produzentengezüchtet werden, den registrierten Kunden von Tweed verfügbar zumachen. Durch die Partnerschaft wird der Meisteranbauer von PUF auchmit dem Team von Canopy im Austausch von Fachwissen, Technologie undden besten Anbaupraktiken zusammenarbeiten, um den Ertrag zumaximieren und hochwertige Produktlinien sicherzustellen. PUF kanndaraufhin auch Stämme und Abstammungslinien aus Tweeds eigenerZuchtanlage beziehen und seiner Produktlinie hinzufügen.Die Erteilung der ACMPR-Anbaulizenz von Health Canada folgt denAnkündigungen von PUF am 25. September und 11. Oktober 2018 in Bezugauf eine Kapitalbeteiligung und Earn-In-Vereinbarung mit der DeltaOrganic Cannabis Corp. ("DOCC"), einer privatenCannabis-Investmentgesellschaft aus Toronto, die von herausragendenführenden Anbietern im kanadischen Cannabis-Geschäft unterstütztwird. Gemäß dieser Vereinbarung kann die DOCC ein Investment von biszu 40 Mio. USD zu einem Preis von 2,24 USD je PUF-Aktie für dieEntwicklung einer groß angelegten kommerziellen Operation zum Anbauvon medizinischem Cannabis in Delta, B.C. bereitstellen. Die Erlöseaus den Bezugsrechten müssen ausschließlich für den Ausbau derEinrichtung in Delta verwendet werden, die derzeit 20 Hektar Flächein Gewächshäusern sowie 15,8 Hektar bewässerte Außenflächenbewirtschaftet. Die erste Vorauszahlung der DOCC soll am 17. Oktober2018 erfolgen. Sobald die Einrichtung in Delta nach demCannabis-Gesetz produzieren kann, wird PUF Ventures eine zweiteStandort-Anbaulizenz für die Einrichtung beantragen.Über PUF Ventures Inc.PUF Ventures Inc. ist ein wachstumsorientiertes unddiversifiziertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf derinternationalen Cannabis-Branche liegt. Es hält Anteile an mehrerenCannabis-Unternehmen wie AAA Heidelberg und Propagation ServicesCanada in Kanada sowie an einem groß angelegten Gewächshausprojekt inAustralien und verfolgt aktiv weitere Möglichkeiten in derCannabis-Branche. PUF besitzt Optionsrechte auf den Ankauf von 100 %der AAA Heidelberg Inc., einem Spitzenbewerber für eine ACMPR-Lizenz.Weitere Informationen finden Sie auf http://www.puf.ca.FÜR DEN VORSTANDDerek IvanyPresident & CEODie Richtigkeit und Genauigkeit dieser Veröffentlichung wurde vonkeiner Börsen- oder Wertpapieraufsichtsbehörde geprüft oder es wirddafür keine Verantwortung übernommen.Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen, wieAnnahmen und Erklärungen in Bezug auf zukünftige Pläne, Zielsetzungenoder Ziele des Emittenten, darunter Nachrichten, dass der Emittentoder das Management einen bestimmten Zustand oder ein ebensolchesErgebnis erwartet. Da vorausschauende Aussagen zukünftige Ereignisseund Zustände beschreiben, sind sie mit eigenen Risiken undUnsicherheiten verbunden.PUF Ventures Inc.E: ir@puf.caT: +1(800)783-6056Original-Content von: Puf Ventures Inc., übermittelt durch news aktuell