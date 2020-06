Tochterfirmen von Swissport in Belgien beantragen Insolvenz

ZÜRICH/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zwei Töchter des Flughafendienstleisters Swissport in Belgien beantragen Insolvenz.



Das teilte die Muttergesellschaft Swissport am Montag in Zürich mit. Die belgischen Töchter Swissport Belgium und Swissport Belgium Cleaning verbuchten seit Jahren Verluste, und in Zeiten der Corona-Pandemie könne die Muttergesellschaft sie nicht weiter bezuschussen.

Das Frachtgeschäft der Swissport in Brüssel und Lüttich sei nicht betroffen. Der globale Ertrag von Swissport sei wegen der Pandemie um 80 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen sei zur Stärkung seiner Liquidität mit Banken und Investoren in Kontakt.

Der weltgrößte Flughafenservice-Konzern Swissport International ist an 300 Flughäfen in 47 Ländern aktiv. Das Unternehmen hat 64 000 Mitarbeiter und bewegte im vorigen Jahr 4,6 Millionen Tonnen Luftfracht weltweit. Swissport verzeichnete 2019 einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro./oe/DP/jha