Tochter von Baukonzern Hochtief an Großauftrag in Las Vegas beteiligt

ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief hat mit seinen Töchtern in den USA und Australien neue Aufträge eingeheimst.



So soll ein Joint Venture der US-Tochter Turner den Ausbau des Messegeländes in Las Vegas für rund 860 Millionen US-Dollar (695 Mio Euro) vorantreiben, wie das im MDax notierte Essener Unternehmen am Montag mitteilte. Die australische Tochter Cimic erhielt dagegen einen Auftrag für weitere Dienstleistungen in der Kohlemine Mount Arthur vom australisch-britischen Bergbaukonzern BHP Billiton , der mit einem Volumen von 185 Millionen australischen Dollar (115 Mio Euro) dotiert ist./men/nas/jha/