Toby Hudson (Schroders): Ausblick 2021 – Asiatische Aktien

04.01.2021 – Vor kurzem haben wir in Asien wie auch anderswo nach den positiven Impfstoffnachrichten eine Trendwende der Märkte erlebt. Die als „Lockdown-Verlierer" wahrgenommenen Titel, wie Reise-, Freizeit-, Finanz- und Energieaktien, haben sich am stärksten erholt. Inzwischen haben die früheren „Lockdown-Gewinner" an Dynamik verloren und blieben bei der Marktrally außen vor.

Diese Marktrotation ist ein weltweites Phänomen. Aber wird diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



