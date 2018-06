Tobias Reiß und Manfred Ländner: Solide Lösung zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge - Gesetz entlastet Bürger, Kommunen werden unterstützt

München (ots) - Mit der heute im Landtag beschlossenen Abschaffungder Straßenausbaubeiträge entlasten wir die Bürger und unterstützengleichzeitig die Kommunen. "Wir haben eine solide Lösung erarbeitet.Die Forderung der Freien Wähler, bis 1. Januar 2014Straßenausbaubeiträge zurückzuerstatten, ist willkürlich und wäredaher verfassungswidrig", erklärt Tobias Reiß, der ParlamentarischeGeschäftsführer der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Zudem würdedies den Staatshaushalt übermäßig belasten und Steuergelder inerheblichem Umfang verschlingen. "Das ist weder finanzielldarstellbar, noch den Steuerzahlern zu vermitteln!"Zudem weise der Gesetzentwurf der Freien Wähler Regelungsdefiziteauf, was die Erstattung für Kommunen betrifft. "Der Gesetzentwurfsieht nur vor, dass vom Kommunalanteil amKraftfahrzeugsteuersatzverbund jährlich 150 Millionen Euro für dieVerbesserung und Erneuerung von Ortsstraßen undbeschränkt-öffentlichen Wegen verwendet werden können", erklärt derkommunalpolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion Manfred Ländner."Der Entwurf verzichtet jedoch darauf, ein genaues Verfahrenbeziehungsweise einen Schlüssel zur Verteilung der Mittel auf dieGemeinden vorzuschlagen."Die CSU-Fraktion hingegen erstattet den Kommunen die aufgrund derAbschaffung ausgehenden Beträge spitz bei laufenden Maßnahmen, fürdie das Vergabeverfahren für die erste Bauleistung vor dem 11. April2018 eingeleitet worden ist und die im Haushalt veranschlagt sind."Zudem wird der Freistaat Bayern für künftige Ausbaumaßnahmen einepauschale Finanzierungsbeteiligung gewähren", sagt Ländner. "DieKommunen können sich darauf verlassen. Wir haben dies auch schon imVorblatt des heute beschlossenen Gesetzentwurfs festgehalten. DasKommunalabgabengesetz ist aber nicht der richtige Ort für eine solcheRegelung ist. Details hierzu werden vielmehr bis zur Aufstellung desDoppelhaushalts 2019/2020 in Abstimmung mit dem Bayerischen Städtetagund dem Bayerischen Gemeindetag festgelegt werden."Nachdem das bisherige beitragsgestützte System seit fast 50 Jahren(seit 1974) bestand, ergeben sich aufgrund der Abschaffung vieleEinzelfragen, insbesondere für die Übergangszeit. "UnserGesetzentwurf schafft einen Ausgleich der Interessen der Städte undGemeinden und der an diesen Straßen anliegenden Eigentümer", betontReiß. "Wir entlasten die Bürger. Gleichzeitig lassen wir die Kommunennicht im Stich, damit laufende Maßnahmen noch fortgeführt und auchkünftig Straßen saniert werden können." Aufgrund des heutigenGesetzesbeschlusses, dem auch die Freien Wähler zugestimmt haben,stoppen sie das Volksbegehren zur Abschaffung derStraßenausbaubeiträge. "Wir begrüßen diesen längst überfälligenSchritt", so Reiß."Das Geld liegt nicht wie von den Freien Wählern oft suggeriertauf der Straße", sagt Ländner zur Freibiermentalität der Oppositionabschließend. "Alleine die Rückerstattungen seit 2014 würden denStaatshaushalt des Freistaats über 400 Millionen Euro kosten, undnicht nur 200 Millionen Euro, wie die Freien Wähler behaupten. Undwas würden die Bürger sagen, die noch im Dezember 2013 einen Bescheidbekommen haben?" Für die CSU-Landtagsfraktion und die Staatsregierungwar eine ernsthafte und solide Lösung wichtig. Schließlich ist es dasGeld der Steuerzahler, das sonst für andere Zukunftsinvestitionenfehlt.Pressekontakt:PressesprecherFranz StanglTelefon: +49 (89) 4126-2496Fax: +49 (89) 4126-69496franz.stangl@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell