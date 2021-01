Tobias Kütscher wird Asien-Chef von TIGI Unilever

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Stuttgart (ots) - Tobias Kütscher, Geschäftsführer TIGI Europa, übernimmt ab Januar 2021 zusätzlich die Verantwortung für den Wachstumsmarkt Asien und PazifikIn 2012 wechselte Tobias Kütscher von L'Oréal in die Position des Deutschland-Geschäftsführers der Haircare Brand und Unilever-Marke TIGI. Seine Position wurde 2014 zum General Manager für Deutschland und Osteuropa erweitert, 2018 übernahm er die Direktion für die gesamte Region Europa. Ab 2021 verantwortet Tobias Kütscher auch den asiatischen und pazifischen Markt."Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Teams in dieser spannenden und dynamischen Region."Kütschers Prioritäten für 2021 sind der seit 20 Jahren erstmalige komplette Relaunch der Kultmarke Bed Head by TIGI und die Digitalisierung mit innovativen Ideen und Tools zu einem Wachstumstreiber für die TIGI-Partner zu machen.TIGI-Gründer und weltweiter Kreativ-Direktor Anthony Mascolo zur Ernennung von Tobias Kütscher als Europa- und Asien-Geschäftsführer: "Tobias schreibt seit nun schon neun Jahren eine faszinierende Erfolgsgeschichte bei TIGI. Er begeistert durch sein sympathisches und authentisches Auftreten und schafft es in all seinen verantwortlichen Positionen durch seine hohe Kompetenz und Führungsqualität unsere Teams zu motivieren und weiterzuentwickeln. Ich bin sehr glücklich, dass Tobias diesen weiteren Schritt in seiner Laufbahn geht und freue mich auf die weitere enge Zusammenarbeit."TIGI ist einer der führenden Trendsetter in der Welt der Haarkosmetik und eine eigenständige Geschäftseinheit des weltweit erfolgreichen Konsumgüterherstellers Unilever. Gründer Anthony Mascolo hat mit TIGI ein familiäres Kreativ-Zentrum geschaffen, das die Vision der Professional Hair Brand über die Grenzen von UK, dem Heimatland von TIGI, hinaus verbreitet und mittlerweile eine globale Megabrand geworden ist.Pressekontakt:YA! Your Agency GmbHJohanna LassonczykStadtwaldgürtel 6 I D-50931 KölnLassonczyk@your-agency.comTel.: +49 (0)221/ 677 704-45Original-Content von: TIGI Haircare GmbH, übermittelt durch news aktuell