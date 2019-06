Tobias Hans (CDU) plädiert für zweckgebundene CO²-Abgabe

Berlin/Bonn (ots) - In der Diskussion um eine mögliche CO²-Steuer,die sowohl in der Bundesregierung als auch in den Ländern umstrittenist, hat sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU)klar gegen eine solche Besteuerung ausgesprochen. "Es muss, wennüberhaupt, eine Abgabe sein, die zweckgebunden ist", sagte Hans imphoenix-Interview am Rande der heutigen Bundesratssitzung in Berlin.Die Kriterien für eine solche Abgabe müssten allerdings mit denInteressen der Industrie vereinbar sein: "Wir wollen nicht am Endeals deindustrialisiertes Land dastehen", erklärte der CDU-Politiker.Hans sprach sich für den sogenannten Emissionshandel aus. "Am Endeist der Zertifikate-Handel überlegen, weil er durch eine Verknappungdazu beiträgt, dass es eine Deckelung des CO²-Ausstoßes gibt. Diesist bei einer CO²-Steuer oder auch -Abgabe allein nicht der Fall",sagte Hans, und räumte gleichzeitig ein: "Ich bin nicht dazu bereit,über Jahre hinweg zu warten, bis ein europäischer Zertifikate-Handelaufgebaut wird. Deswegen muss man auch darüber nachdenken, nationalschnell wirkende Maßnahmen in Betracht zu ziehen. Man darf eineCO²-Abgabe zum heutigen Zeitpunkt nicht ausschließen."Die 16 Länderchefs hatten am Donnerstag nach derMinisterpräsidenten-Konferenz in Berlin eine gemeinsame Erklärung füreinen verstärkten Klimaschutz abgegeben. Dabei konnten sie sichjedoch nicht auf eine einheitliche Linie einigen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell