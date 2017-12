Titlis-Bahnen-Aktie: Es geht wieder aufwärts!

Liebe Leser,

Titlis hat die Talsohle durchschritten. Für den Bergbahnbetreiber geht es wieder aufwärts. Im Winterhalbjahr verzeichnete der Konzern einen Besucherrekord. Die Zahl der Gäste legte um 8,4% zu. Die Reiselust der chinesischen Touristen ist wieder gewachsen. Bei den Gruppenreisen verzeichnete Titlis ein Plus von 18% und bei den Individualgästen von 16%. Die Investitionen in die Beschneiungsanlage haben sich ausgezahlt. Trotz des schneearmen Winters konnte die Zahl der Skifahrertage gesteigert werden.

Durch den schwachen Euro hat die Schweiz an Attraktivität eingebüßt

Der Ausbau der Beschneiungsanlage wird auch in Zukunft höchste Priorität haben, um die Marktposition im Wintergeschäft mittels Schneegarantie zu festigen und so den Dumpingpreisen bei den Saisonkarten in anderen Schweizer Skigebieten zu begegnen. Titlis hält diesen Trend nicht für nachhaltig und will an seiner bewährten Preispolitik festhalten. Dankder höheren Verkehrserträge lag der Umsatz im 1. Halbjahr mit 34,5 Mio SFr um 9,8% über dem Vorjahr.

Der Gewinn erhöhte sich um 75% auf 4,9 Mio SFr. Der positive Trend hat sich im Sommergeschäft fortgesetzt. Zwischen Mai und Juni kamen 18% mehr Gäste als im Vorjahr. Durch den schwachen Euro hat die Schweiz bei den europäischen Touristen an Attraktivität eingebüßt. Die Überseemärkte haben sich laut Titlis-Chef Patt aber erholt und zeigen eine Stabilisierung und ein globales Wachstum. Für das Gesamtjahr prognostiziert er Ergebnisse über dem Vorjahr und dem 5-Jahresdurchschnitt.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.