Titelverteidiger M-Sport Ford will auf Sardinien die Tabellenführung in der Rallye-WM zurückerobern (FOTO)

Köln (ots) -- Die Vorjahressieger der Rallye Italien nehmen dieSchotter-Veranstaltung auf der sommerlich heißen Mittelmeerinselmit großen Erwartungen in Angriff- Die amtierenden Weltmeister Sébastien Ogier/Julien Ingrassia wollenmit dem Ford Fiesta WRC ihren vierten Sieg bei der Sardinien-Rallyeeinfahren- Mit breiter Brust zur Saisonhalbzeit: Nach den Plätzen zwei unddrei in Portugal peilen Elfyn Evans und Jungstar Teemu Suninenerneut Spitzenresultate anHalbzeit in der Rallye-WM-Saison 2018: Am kommenden Wochenendesteht mit der Sardinien-Rallye Italien der siebte von 13 Läufen aufdem Programm. Titelverteidiger M-Sport Ford blickt derSchotterveranstaltung auf der zweitgrößten Mittelmeerinselerwartungsvoll entgegen. Im Vorjahr fuhr das Team mit dem Ford FiestaWRC, der auf dem in Köln-Niehl produzierten Kleinwagen-Erfolgsmodellbasiert, zum Sieg. Zugleich haben die amtierenden WeltmeisterSébastien Ogier und Beifahrer Julien Ingrassia die Rallye Sardinienbereits drei Mal gewonnen, kennen sich mit dem anspruchsvollen Geläufalso bestens aus. Neben den beiden Franzosen setzt M-Sport Ford fürden italienischen WM-Lauf auch wieder auf Elfyn Evans/Daniel Barrittund Teemu Suninen/Mikko Markkula. Die beiden Duos standen vor knappacht Tagen gemeinsam auf dem Podest der Rallye Portugal.Mit ihren wunderschönen Stränden und fantastischen Landschaftensowie den rohen Bergen, alten Wäldern und unberührt wirkenden Steppendes Hinterlandes bietet Sardinien der Rallye-Weltmeisterschaftalljährlich eine besonders pittoreske Kulisse. Schade nur, dass dieFahrer und ihre Copiloten für die Schönheit der Region nur selteneinen Blick übrig haben: Ihre Konzentration widmen sie ganz denebenso schnellen wie engen und anspruchsvollen Schotterpisten, dieoftmals von groben Steinen gesäumt werden und in punctoFahrzeugbeherrschung höchste Präzision verlangen. Dies gilt für denMann am Steuer ebenso wie für die Qualität des Aufschriebs, mit demder Beifahrer die Richtung und das Tempo vorgibt - abgesehen von denvielen Zusatzinformationen, die ein professionelles "Gebetbuch"enthält. Mehr als ein Drittel der insgesamt 313,46Wertungsprüfungskilometer unterscheiden sich 2018 von derVorjahresausgabe, dies macht die Aufgabe zusätzlich delikat.Unverändert bleibt mit Alghero der Start- und Zielort, der auch denService-Park beheimatet."Sardinien ist als Gastgeber für einen Rallye-WM-Lauf wiegeschaffen und wartet mit Wertungsprüfungen auf, die zu denanspruchsvollsten im gesamten WM-Kalender gehören", betontM-Sport-Teamchef Malcolm Wilson. "Bereits im vergangenen Jahr konntenwir dort gewinnen, der Ford Fiesta WRC hat sein Potenzial auf diesenPrüfungen also schon unter Beweis gestellt. Natürlich wollen wir aucham kommenden Wochenende wieder ein Topresultat einfahren. SébastienOgier hat diese Rallye in der Vergangenheit drei Mal für sichentschieden, er weiß daher, was für einen Sieg unter den gegebenenVoraussetzungen notwendig ist - zumal er am Freitag nicht alsAllererster auf die Pisten gehen muss, sondern als Zweiter. Dennochgibt es zahlreiche Fahrer im Teilnehmerfeld, die ihm folgen und vonnoch besseren Streckenbedingungen profitieren werden. So wie etwaElfyn Evans und Teemu Suninen mit ihren ebenfalls gut 380 PS starkenFord Fiesta WRC. Beide konnten in Portugal unter Beweis stellen, dasssie bereit und in der Lage sind, Spitzenergebnisse zu erzielen. Sieund das Team haben aus diesem Doppelpodium eine Menge Extramotivationfür die zweite Saisonhälfte geschöpft."Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC, Startnummer1); WM-Rang: 2Rallye-Sardinien-Starts: 9. Bestes Ergebnis: Platz 1 (2013, 2014und 2015)Kaum ein zweites Fahrer-Beifahrer-Gespann reist mit so vielErfahrung zur Sardinien-Rallye Italien wie Sébastien Ogier und JulienIngrassia: Beide blicken auf dem Mittelmeer-Eiland ihrem bereitszehnten Start entgegen, drei Mal durften sie sich dort bislang alsSieger feiern lassen. Dabei wollen sie auch eine Scharte auswetzen:Die Rallye Portugal zwei Wochen zuvor endete für die amtierendenWeltmeister nach einem für sie eher seltenen Fahrfehler vorzeitig undmit einem Null-Punkte-Resultat, das sie vorläufig auch die Führung inder WM-Tabelle kostete. Und jetzt die gute Nachricht: Dafür muss aufSardinien ihr Titelkonkurrent Thierry Neuville auf den neunWertungsprüfungen (WP) der ersten Etappe den Schotterbelag von derlosen, Zeit kostenden Staubschicht befreien."Unser Ausfall in Portugal war wirklich bitter, denn wir hättendort locker gewinnen können", so Ogier. "Uns ist ein kleiner Fehlerunterlaufen, der sich maximal ausgewirkt hat. Aber das istGeschichte. Jetzt konzentrieren wir uns voll auf die RallyeSardinien, dort wollen wir alles geben, was in unserer Macht liegt.Nach so vielen Starts auf dieser wundervollen Insel kann ich dieherausfordernden Prüfungen richtig genießen - auch wenn sie zuweilensehr hart sind und das Material besonders fordern. Du musst dir immeretwas Sicherheitsreserve bewahren und darfst nie die Konzentrationverlieren. Genau dies haben wir uns vorgenommen. Wir gehen zu Beginnzwar nicht als Erste auf die Strecke, dennoch folgen uns viele andereFahrer, die eine sauberere und schnellerere Linie vorfinden werdenals wir. Dennoch bin ich mir sicher, dass wir um ein Spitzenergebniskämpfen können. Wenn wir am Freitag nicht zu viel Boden verlieren,dann haben wir eine faire Chance."Elfyn Evans / Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC, Startnummer 2);WM-Rang: 7Rallye-Italien-Starts: 4. Bestes Ergebnis: Platz 4 (2015)Mit Rang zwei bei der Rallye Portugal haben Elfyn Evans undDaniell Barritt nach einem schwierigen Saisonauftakt ein deutlichesZeichen gesetzt - den Schwung, der ihnen dieses Podiumsresultatverliehen hat, wollen die beiden Briten auf Sardinien nutzen. Diesgilt im Speziellen für Evans: Der Waliser feierte 2013 bei der RallyeItalien sein Debüt am Steuer eines World Rally Cars und schrammtezwei Jahre später mit Platz vier nur knapp am Podest vorbei.Startposition sieben für die Freitagsetappe könnte für ihn einwillkommenes Sprungbrett für ein weiteres Topergebnis sein."Sardinien bleibt für mich ein besonderer Ort," unterstreichtEvans, "auch wenn die rauen Prüfungen alles andere als einfach sind -vielleicht gefallen sie mir aus genau diesem Grund aber auch so gut.Die Veranstaltung ist eine große Herausforderung, du musst so vieleDinge beachten und berücksichtigen. Wenn du nicht aufpasst, ist siefür dich zu Ende, bevor sie richtig begonnen hat. Hinzu kommt dieenorme Sommerhitze mit bis zu 30 Grad Celsius im Schatten und mehr.Das belastet die Mechanik, aber auch uns. In den Cockpits können dieTemperaturen auf über 50 Grad in die Höhe schnellen. Wir haben imVorfeld einen erfolgreichen Zweitages-Test absolviert und am Freitagspielt uns unsere Startposition in die Karten. Ich sehe keinen Grund,warum wir an das tolle Ergebnis von Portugal nicht anknüpfensollten."Teemu Suninen / Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);WM-Rang: 11Rallye-Italien-Starts: 2. Bestes Ergebnis: Platz 8 (2016, Sieg inder WRC 2)Dass er zu den ganz großen Nachwuchshoffnungen im Rallye-Sportgehört, hat Teemu Suninen in Portugal mit einer cleveren Fahrt aufRang drei endgültig bewiesen. Auf Sardinien will der 24-Jährige darananknüpfen - zumal er bei seinen zwei bisherigen Starts beimitalienischen WM-Lauf jeweils einen Sieg feiern durfte: 2015 gewannder Finne gemeinsam mit seinem routinierten Beifahrer Mikko Markkuladie WRC 3-Wertung, ein Jahr später die WRC 2-Kategorie. Deswegengleich mit dem nächsten Erfolg bei den "großen Jungs" zu rechnen, soweit würde der bodenständige und bescheidene Suninen niemals gehen.Ein weiteres Spitzenresultat traut er sich dennoch zu."Ich hoffe, dass sich unsere Erfahrungen mit dem WRC2-Fahrzeug aus2016 etwas auszahlen", so der 24-Jährige. "Aber in der Topklasse derWorld Rally Cars ist jede Rallye schwierig, jedes kleine Detailswirkt sich auf das Endergebnis aus - und ich denke, dies wird aufSardinien ebenso sein. Wir konnten uns mit einem 1,5-tägigen Testsehr sinnvoll auf die Veranstaltung vorbereiten. Die Strecke, dieM-Sport ausgewählt hatte, war eher eng und langsam. Genau unterdiesen Bedingungen müssen wir uns weiter verbessern und lernen, jedenZentimeter der Straßen zu unserem Vorteil auszunutzen. Zugleich istes wichtig, jeden großen Stein genau im Aufschrieb zu vermerken, umBeschädigungen des Ford Fiesta WRC zu vermeiden. Und was mir nochaufgefallen ist: die große Hitze. Für gewöhnlich trinke ich bei einemWM-Lauf gut drei Liter pro Tag. Auf Sardinien werden es wohl mehr alsfünf Liter sein..."