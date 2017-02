Der Titelverteidiger zu Gast beim Deutschen Meister: die Rhein-Neckar Löwen gegen Kielce am Donnerstag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Das Spitzenspiel des 10. Spieltags ab 18.30 Uhr mit Sky ExperteHeiner Brand und Henning Fritz live und exklusiv bei Sky- Der THW Kiel in Schaffhausen am Samstag und die SGFlensburg-Handewitt bei Wisla Plock am Sonntag ebenfalls nur bei Sky- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket (skyticket.de) könnenHandballfans auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Begegnungender deutschen Teams live dabei seinDie VELUX EHF Champions League kehrt aus der Winterpause zurück:Der 10. Spieltag steht an und Sky Kunden dürfen sich auf die heißePhase der Vorrunde freuen. Wer schnappt sich das begehrte Freilos fürdie erste K-o.-Runde und wer sichert sich die beste Ausgangslage fürdas Achtelfinale? Während auf den THW Kiel und die SGFlensburg-Handewitt zwei Pflichtaufgaben warten, bekommen es dieRhein-Neckar-Löwen zum Auftakt mit dem Titelverteidiger zu tun.Moderator Jens Westen und Sky Experte Heiner Brand begrüßen dieZuschauer am Donnerstag um 18.30 Uhr aus der SAP-Arena in Mannheim,wo mit KS Vive Kielce der Vorjahressieger der Königsklasse undaktuelle Tabellenführer der Gruppe B gastiert. Bei derzeit dreiPunkten Rückstand wollen die Löwen den Abstand verkürzen. Dass einSieg gegen den Serienmeister aus Polen möglich ist, demonstrierte derDeutsche Meister beim beeindruckenden Erfolg im Hinspiel, als erKielce mit acht Toren Vorsprung bezwang. Kommentiert wird die Partievon Karsten Petrzika und Sky Experte Henning Fritz.Pflichtaufgaben für Kiel und FlensburgIn der Gruppe A stehen die beiden weiteren deutschen Vertreterderweil vor lösbaren Aufgaben. Der THW Kiel bekommt es am Samstag mitTabellenschlusslicht Kadetten Schaffhausen zu tun, am Sonntag mussdie SG Flensburg-Handewitt bei Wisla Plock ran. An beiden Tagenmeldet sich Karsten Petrzika jeweils ab 17.15 Uhr live von vor Ort.Pascal Hens ist in der Schweiz, Martin Schwalb in Polen alsCo-Kommentator im Einsatz.Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Überdas Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl anGeräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Die weiteren Spiele der Gruppen A und B im frei empfangbarenLivestream auf sky.de/handball-liveAls besonderen Service bietet Sky alle weiteren Partien derGruppen A und B ohne deutsche Beteiligung im frei empfangbarenLivestream an. Nur auf sky.de/handball-live können die Fans dieSpiele zwischen den Gruppengegnern der deutschen Vereine liveerleben.Eine Übersicht über alle Partien ist unter sky.de/handball-liveabrufbar.Der 10. Spieltag der VELUX EHF Champions League live und exklusivbei Sky:Donnerstag:18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - KS Vive Tauron Kielce auf SkySport 1 HD, Moderator: Jens Westen, Sky Experte: Heiner Brand,Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Henning FritzSamstag:17.15 Uhr: Kadetten Schaffhausen - THW Kiel auf Sky Sport 1 HD,Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Pascal HensSonntag:17.15 Uhr: Wisla Plock - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 1HD, Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Martin SchwalbPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell