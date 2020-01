Der Titelkrimi in der Bundesliga, die Topfights der Premier League, ein Battle Angel und ein neuer Papst: Die UHD-Highlights auf Sky Q im Februar (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Im Februar 2020 genießen Kunden mit Sky Q wieder zahlreicheultrascharfe Programmhighlights- Bestes Entertainment in UHD: Neue Highlights wie das SkyOriginal "The New Pope", der Kinohit "Alita: Battle Angel" sowie100 Topfilme jederzeit auf Abruf- Bester Live-Sport in UHD: u.a. der Titelkrimi in der Bundesligamit den Topspielen RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach undBayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund, sowie starkeVerfolgerduelle der englischen Premier League mit ManchesterCity, Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea30. Januar 2020 - Fans höchster Bildauflösung und bester Bildqualität kommen imFebruar mit Sky Q wieder voll auf ihre Kosten und dürfen sich über eine geballteLadung hochkarätiger Livesport- sowie Film- und Serienhighlights in bestem UHDfreuen.Bestes Entertainment in UHDFilm- und Serienfans genießen mit Sky mehr als 100 Kinofilme aller Genres sowieviele Sky Originals jederzeit in UHD auf Abruf. Neue Highlights im Februar aufSky Q sind der von James Cameron und Jon Landau produzierte Cyberpunk-Actionfilm"Alita: Battle Angel" von Robert Rodriguez, die Horrorstreifen "Ma - Sie siehtalles" mit Octavia Spencer und "BrightBurn: Son of Darkness" mit ElizabethBanks, sowie das Fantasyabenteuer "Wenn du König wärst" von "Ant-Man"-RegisseurJoe Cornish. Ab 20. Februar sind außerdem die lang erwarteten neuen Episoden desSky Originals "The New Pope" mit Jude Law in UHD auf Sky Q verfügbar.Die Sky Q Sport Highlights in UHD Februar 2020 auf einen Blick:1.2. Bundesliga: RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 2.2. Premier League:Tottenham Hotspur - Manchester City 8.2. Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen -Borussia Dortmund 15.2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - BorussiaMönchengladbach 17.2. Premier League: FC Chelsea - Manchester United 22.2.Premier League: FC Chelsea - Tottenham Hotspur 22.2. Bundesliga: FC Schalke 04 -RB Leipzig 25.2. UEFA Champions League: FC Chelsea - FC Bayern München 29.2.Bundesliga: 1. FC Köln - Schalke 04So genießen Kunden UHD bei SkyUm die exklusiven Sky Programme in UHD zu genießen, benötigen Kunden einen4K-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende SkyProgrammpaket (Bundesliga, Sport, Cinema oder Entertainment), plus diezubuchbare HD/UHD-Option. Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube App aufSky Q verfügbar. Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden zudemdie Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky QKunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23privaten HD-Sendern drei zusätzliche lineare TV-Sender in UHD empfangen: UHD1,Travelxp 4K sowie RTL UHD.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimitedPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4506667OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell