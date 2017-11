Unterföhring (ots) - Im Angriffsmodus: Ex-Nationaltorwart TimWiese ist heiß auf seine Titelverteidigung - und trifft bei der"Promi-Darts-WM 2018" am 6. Januar 2018 live auf ProSieben auf einhochkarätig besetztes Teilnehmerfeld. Neben der internationalenProfi-Darts-Elite, darunter der 16-fache Weltmeister Phil "The Power"Taylor und der niederländische Doppel-Weltmeister "Mighty Mike"Michael van Gerwen, kämpfen acht prominente Darts-Fans um die Machtan der Scheibe. Mit dabei sind Olympiasieger Fabian Hambüchen,Fußball-Ikone Stefan Effenberg, TV-Moderatorin Ruth Moschner und"Scooter"-Frontman H.P. Baxxter."Wer mich, Tim 'The Machine' Wiese kennt, weiß, dass ich keinehalben Sachen mache. Ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, der ersteWeltmeister der 'Promi-Darts-WM' zu werden und habe mein Zielerreicht. Für die nächste WM im Januar ist Titelverteidigung Pflicht- an der Seite meines Teampartners Michael van Gerwen. Unser Ziel istes, uns selbst zu schlagen, denn andere Gegner kennen wir nicht",sagt Tim Wiese, Gewinner der "Promi-Darts-WM 2017".Jeweils ein Profi spielt an der Seite eines Promis. Gespielt wirdim klassischen "501"-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten undmuss so schnell wie möglich auf null kommen. Welches Zweier-Teambeweist eine ruhige Hand und trifft voll ins Rote? ProSieben zeigt"Die Promi-Darts-WM 2018" live aus dem Düsseldorfer "Castello". JokoWinterscheidt moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Darts-ExperteElmar Paulke. Karten für die Veranstaltung sind aufhttp://tickets.endemolshine.de/shows/ erhältlich. Produziert wird dieShow von Endemol Shine Germany."Die Promi-Darts-WM 2018" am 6. Januar 2018 um 20:15 Uhr live aufProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell