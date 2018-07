Titan und Deuterium ... geschüttelt, nicht gerührt: Deneum stellt sein Kraftwerk Power Station vor, revolutioniert damit den globalen Strommarkt und bereitet ein ICO über 89 Mio. USD vor

Moskau, Russland (ots/PRNewswire) -Dank seines Durchbruchs in der Teilchenphysik können DeneumsKraftwerke 95 % günstigeren Strom produzieren, und das selbsttätigund unter allen UmweltbedingungenDeneum (http://deneum.com/), ein IT-Unternehmen, das mit seinemKompakt-Kraftwerk Deneum Power Station einen Wandel der Paradigmender Energiebranche bewirken will, hat bekanntgegeben, dass es einenPrivatverkauf in Höhe von 770.000 USD erfolgreich abgewickelt hat.Jetzt bereitet sich das Unternehmen auf ein ICO in Höhe von 89 Mio.USD vor, das den zwei Billionen schweren internationalen Strommarktneu erfinden wird.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/720055/Deneum_Power_Station.jpg )Deneums Hauptprodukt nennt sich Power Station - ein kompaktes Modulin Kapselform, das ein aktives Gehäuse enthält. Die Funktionsweisevon Deneums Power Station basiert auf der Wechselwirkung zwischenSubstanzen im aktiven Gehäuse, die im Kraftwerk erhitzt werden. DasDeneum-Team mischt zwei Hauptstoffe ? Titan und Deuterium ?, die aufbesondere Art und Weise miteinander interagieren. DieseWechselwirkung innerhalb des Gehäuses erzeugt überschüssige Wärme,die dann in extrem preisgünstige Elektrizität umgewandelt wird."Der Strommarkt wird auf zwei Billionen US-Dollar geschätzt, Tendenzsteigend. Aber der explosionsartig wachsende Bedarf ist immer nochmit 'schmutzigen' fossilen Brennstoffen, anfälligen undwitterungsabhängigen Solar- und Windkraftwerken sowiekostenintensiven und kapazitätsarmen Batterien verbunden", so DeneumsCEO und Gründer Dimitri Samojlowskich. "Diese Technologien weisengrundlegende Einschränkungen sowie Probleme bei der Skalierung aufund stagnieren entweder oder sind veraltet. Deneum verändert dasParadigma der Stromerzeugung und bietet eine deutlich effizientere,sichere, preiswerte, umweltfreundliche und erneuerbare Technologieder Stromerzeugung.29 Jahre an Testläufen, zwei internationale Patente und 62erfolgreiche Tests führten zu einem Durchbruch in der Teilchenphysik,der es möglich macht, dass ein Deneum Power Station 5 bis 100 kWStrom erzeugt und dabei bis zu ein Jahr lang nicht neu befüllt odergewartet werden muss, und das bei um 97 % geringeren Kosten alsErdgas. Die Palette der möglichen Anwendungen ist praktischunbegrenzt. Das ist die nächste große Neuheit in der weltweitenStromindustrie."DNM ist das Utility-Token des Deneum-Projekts. Kunden aus Wirtschaftund Regierung sowie Endkunden können damit günstigen Strom einkaufen.Deneum rechnet die von den Power Stations erzeugte Energie in Tokensum, wobei ein DNM-Token ungefähr eine Megawattstunde an erzeugterEnergie wert ist.Die Durchschnittspreise für eine Megawattstunde Strom in Europaliegen bei 85 USD für Wind, 62 USD für Kohle, 57 USD für Erdgas und49 USD für Atomenergie. Deneums Produktionskosten pro Megawattstundeliegen hingegen bei rund 1,7 USD, was den ersten Investoren in dasProjekt bis zu 95 % günstigeren Strom bietet. Selbst die größtenKartelle und industriellen Miner erhalten so eine einmalige Chance,ihre Stromkosten um 90 % zu reduzieren.Angesichts des immensen Erfolgs des Privatverkaufs und derBewunderung der Community geht Dimitri Samojlowskich davon aus, dassfür die revolutionäre Technologie, die Deneum der Branche zu bietenhat, ein ICO (Initial Coin Offering) die beste Option ist. "Durch dieTokenisierung können wir den globalen Strommarkt neu erfinden, einevöllig transparente, kostengünstige und auf Innovation basierendeInfrastruktur aufbauen, die keinerlei Grenze bei der Skalierung kenntund auf einer bahnbrechenden und umweltfreundlichen neuen Technologiebasiert. Mit den Geldmitteln, die wir in den Token-Verkaufsphaseneinwerben, werden wir dazu in der Lage sein, die Massenproduktion zuentwickeln und in Serie zu gehen und zugleich etwaige rechtlicheHindernisse in der Expansionsphase zu überwinden."Das Deneum-Team hat den auf 770.000 USD angesetzten Privatverkauferfolgreich abgeschlossen und startet im August mit der zweitenprivaten Phase, die bis zu 1,5 Mio. USD einbringen soll. DieHauptphase von Deneums Tokenverkauf findet im Oktober statt und wirdmindestens anderthalb bis zwei Monate dauern - je nachdem, wie derZuspruch für das Projekt und die Stimmung am Markt sich entwickeln.Die feste Obergrenze für die Haupt-ICO-Phase liegt bei 89 Mio. USD.Die Gesamtsumme der in allen Tokenverkaufsphasen ausgegebenen Tokensliegt bei 15.000.000 DNM, wobei 11.400.000 Tokens öffentlichangeboten werden. Nach Abschluss des ICOs ist kein Minting oderMining vorgesehen. Deneum behält sich jedoch vor, neue DNM-Tokensauszugeben, falls das Angebot durch die aktuellen Tokenbesitzer nichtlänger ausreichen sollte, um einem Neukunden die Möglichkeit zugeben, effektiv Strom von Deneum zu erwerben.Filipp Egorow, egorov@vincipr.com , +7(926)-025-96-74Original-Content von: Deneum, übermittelt durch news aktuell