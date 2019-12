Titan Wind Energy SuzhouIst das alles gewesen, ?

Für die Aktie Titan Wind Energy Suzhou aus dem Segment "Schwere elektrische Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 06.12.2019, 08:30 Uhr, ein Kurs von 6.07 CNH geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Titan Wind Energy Suzhou auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Titan Wind Energy Suzhou. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Titan Wind Energy Suzhou liegt bei einem Wert von 15,73. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Titan Wind Energy Suzhou damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Titan Wind Energy Suzhou liegt mit einer Dividendenrendite von 1,02 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat einen Wert von 2,11, wodurch sich eine Differenz von -1,09 Prozent zur Titan Wind Energy Suzhou-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.