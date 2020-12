Titan Wind Energy Suzhou: Haben Sie darauf geachtet?

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Titan Wind Energy Suzhou per 09.12.2020, 17:18 Uhr bei 7.58 CNH. Titan Wind Energy Suzhou zählt zum Segment "Schwere elektrische Ausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Titan Wind Energy Suzhou einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Titan Wind Energy Suzhou jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Titan Wind Energy Suzhou wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Titan Wind Energy Suzhou auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Titan Wind Energy Suzhou von 7,58 CNH ist mit +14,5 Prozent Entfernung vom GD200 (6,62 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 7,72 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,81 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Titan Wind Energy Suzhou-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Titan Wind Energy Suzhou beträgt das aktuelle KGV 13,28. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Titan Wind Energy Suzhou ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

