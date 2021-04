Titan Machinery mit neuem Servicekonzept für Landtechnik in Deutschland

Wien (ots) - Landmaschinenhändler erhält begehrte Masterlevel-Zertifizierung im Service von Case IHDie Masterlevel-Zertifizierung für Serviceleistungen von Case IH ist eine begehrte Auszeichnung für Landmaschinenhändler. Es schaffen aber nur wenige, dieses vierte und höchste Level zu erreichen. Titan Machinery, einer der weltweit größten Traktoren- und Landmaschinenhändler ist nun als eines von nur zwei Unternehmen in Deutschland mit dem Masterlevel ausgezeichnet worden.Das Masterlevel ist die höchste von vier Zertifizierungsstufen von Case IH. Bereits zum zweiten Mal in Folge konnte diese von Titan Machinery in Deutschland für die Serviceleistungen erreicht werden. Das ist bisher nur in zwei Ländern in Europa gelungen: „Landmaschinen verkaufen kann ja im Grunde jeder. Es sind die Services, aufgrund derer zufriedene Kunden wiederkommen“, erklärt Gunnar Althoff, Geschäftsführer von Titan Machinery in Deutschland. „Case IH führt bei den Händlern ein jährliches Audit durch, bei dem das Markenimage und die Kundenzufriedenheit untersucht werden. Da geht es konkret um Themen wie Leistungskennzahlen, Sauberkeit, Servicefahrzeuge, Fachkompetenz der Mitarbeiter, Weiterbildungsmöglichkeiten intern, und vieles mehr.“Titan Machinery hat schon vor dem Zertifizierungsprozess begonnen, die eigenen Services zu überarbeiten und effizienter zu gestalten und bietet seinen Kunden ab sofort ein neues Servicekonzept an.Nähere Infos und Bildmaterial finden Sie hier (https://www.ots.at/redirect/melzer-pr7).Pressekontakt:Melzer PR Group; Tel.: +43-1-526 89 08-0; E-Mail: office@melzer-pr.comOriginal-Content von: Melzer PR Group, übermittelt durch news aktuell