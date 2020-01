Tissue Engineering: Ingenieurskunst am Gewebe (FOTO)

Berlin (ots) - Es klingt wie Zukunftsmusik: Das Züchten von Körpergewebe. Beimsogenannten Tissue Engineering werden Körperzellen im Labor vermehrt und denPatienten dort implantiert, wo ein Schaden behoben werden soll. So lassen sichbereits beispielsweise verletzte Gelenkknorpel am Knie reparieren. Auch anmitwachsenden Herzklappen für Kinder und Organen aus dem 3D-Drucker wirdgeforscht. Seit Jahren macht die Forschung auf diesem Gebiet Fortschritte. GuteNachrichten für das neue Jahrzehnt!Patient spendet Zellen an sich selbstTissue Engineering zählt zum Bereich der modernen Biotechnologie. Hier ist diePersonalisierung der Medizin bereits weit fortgeschritten: Eigene Stamm- oderGewebezellen des Patienten dienen als Vorstufe für das Gewebeprodukt, das späterdas geschädigte oder zu ersetzende Gewebe erneuert. Sie werden dem Patientenentnommen, im Labor vervielfältigt und aufbereitet. Im nächsten Schritt wird dasso neugezüchtete gesunde Gewebe in den Körper transplantiert. Ein weitererVorteil: Dadurch, dass eigene Körperzellen des Patienten verwendet werden,lassen sich Abstoßungsreaktionen gut verhindern.Viel geschafft, viel in AussichtViele dieser Verfahren werden heute bereits in der Krankenversorgung eingesetzt.Doch die Forschung steht nicht still. Von 3D-gedruckten ganzen Organen übersogenannte Living Therapeutic Materials, die nur eine begrenzte Zeit im Körperverweilen, um ihre therapeutische Wirkung zu vollziehen, bevor sie wiederabgebaut werden - die denkbaren Einsatzmöglichkeiten sind enorm. Eine guteNachricht für die Patienten!Mehr zum Thema Neuartige Therapien (ATMP) erfahren Sie hier(http://ots.de/enuHqr).Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner: Andreas Aumann, Tel. 030 27909-123,aaumann@bpi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/21085/4507558OTS: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen IndustrieOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell