Tiroler Universitäten starten ab Herbst 2018 Studium der Elektrotechnik

Hall in Tirol/Innsbruck (ots) - Im Wintersemster 2018/19 startendie Universität Innsbruck und die Tiroler Privatuniversität UMIT einBachelor-Studium Elektrotechnik als gemeinsames Studienprogramm,vorbehaltlich der Genehmigung der für die Qualitätssicherung anÖsterreichischen Hochschulen zuständigen AQ Austria. Damit reagierendie beiden Universitäten auf den dringenden Bedarf an Fachkräften inForschung und Entwicklung, der in Zukunft ganz wesentlich für dieWettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und WissenschaftsstandortesTirol ist.Kompetenzen werden gebündelt und durch neue Fachbereiche gestärktFür das sechssemestrige Studium werden die bereits vorhandenenKompetenzen der Universität Innsbruck (Leistungselektronik,Mikroelektronik und Implantierbare Systeme und Signalverarbeitung undHochfrequenztechnik) und die Kompetenzen der UMIT (Automatisierungs-und Regelungstechnik, Elektrotechnik und Biomedizinische Technik,Mess- und Sensortechnik, Medizinische Informatik und Bildanalyse)gebündelt und durch den Lehrstuhl "Energiesysteme und elektrischeAntriebe" an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, der aus derTechnologieoffensive des Landes Tirol finanziert wird, ganzwesentlich gestärkt. Die Privatuniversität UMIT wird rund um denSchwerpunkt regenerative Energiesysteme eine eigene Forschungseinheitaufbauen.Studienstart Wintersemester 2018/19Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-StudiumsElektrotechnik werden in Forschung und Entwicklung in den BereichenEnergietechnik, Medizintechnik, aber auch Automatisierung undRegelungstechnik dringend benötigt. Sie sind insbesondere durch einbreites Grundlagenwissen befähigt, sich den rasch änderndenBedingungen in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt anzupassen. DasStudium wird - wie schon das Mechatronik-Studium - als gemeinsamesProgramm von Universität Innsbruck und Privatuniversität UMITabgewickelt. Das Studium soll im Wintersemester 2018/19 starten. Fürdie Zukunft werden darauf aufbauende Master-Studien konzipiert.Erfolg MechatronikMit dem Bachelor-Studium Elektrotechnik wollen UniversitätInnsbruck und Privatuniversität UMIT an die Erfolge des gemeinsamenMechatronik-Studiums anschließen. Das Studium wird nunmehr seit 2009von beiden Universitäten gemeinsam - seit 2016 auch in Lienz -angeboten. Derzeit belegen 222 Personen das Bachelor-StudiumMechatronik und 61 Studierende das Master-Studium Mechatronik.